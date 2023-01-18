تفاعل لافت.. فيفا يتغنى بالنجم المصري أبو تريكة في ذكرى انتقاله للنادي الأهلي

احتفى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بالنجم المصري محمد أبو تريكة الذي وصفه بأنه صاحب بصمة خالدة في تاريخ الكرة المحلية والعربية، وذلك في ذكرى انتقاله إلى النادي الأهلي الذي صنع أبرز إنجازاته معه.

وشارك فيفا عبر حسابه التابع لكأس العالم، أمس الثلاثاء، لقطات مميزة من مسيرة أبو تريكة في كأس العالم للأندية الذي ينظمه الاتحاد الدولي، والذي شارك فيه أبو تريكة أكثر من مرة، وقدّم خلاله أداءً رائعًا وسجل 4 أهداف.

وكتب حساب فيفا “قبل 19 سنة، انضم أبو تريكة للنادي الأهلي قادمًا من الترسانة، وما حدث بعد ذلك تعرفونه جميعًا: مسيرة عظيمة وألقاب وبصمة خالدة في تاريخ الكرة المصرية والعربية”.

قبل 19 سنة، انضم أبو تريكة للنادي الأهلي قادمًا من الترسانة 🗓 وما حصل بعد ذلك تعرفونه جميعًا: مسيرة عظيمة وألقاب وبصمة خالدة في تاريخ الكرة المصرية والعربية 🦅🇪🇬@trikaofficial | @AlAhly | @EFA — كأس العالم FIFA 🏆 (@fifaworldcup_ar) January 17, 2023

كما استعرض الموقع الرسمي (فيفا بلس) إنجازات أبو تريكة خلال مسيرته التي شهدت ألقابًا فردية وجماعية عديدة، وكان النجم الأبرز في العديد من المباريات الحاسمة.

وفاز النجم المصري بـ7 ألقاب في الدوري المحلي، وبلقب دوري أبطال أفريقيا 5 مرات، بالإضافة إلى ألقاب عديدة أخرى، إذ فاز بكأس مصر مرتين، وكأس السوبر المحلي خمس مرات، وكأس السوبر الأفريقي في أربع مناسبات.

وأبرز فيفا التألق الكبير لأبو تريكة في المحافل الدولية، حيث تألق في كأس القارات 2009 مع المنتخب المصري في مواجهتي البرازيل وإيطاليا، كما كان من أفضل لاعبي الفراعنة خلال أولمبياد لندن 2012، وهو ما يؤكد موهبته الكبيرة.

كما شارك الموقع الرسمي حديث أساطير كرة القدم عنه، ومن أبرزهم نجم تشيلسي السابق دروجبا الذي وصفه بأنه من أكثر الأساطير الأفريقية التي لم تحصل على حقها، وكذلك الحجي ضيوف الذي تمنى اللعب بجواره.

ووصف فيفا أبو تريكة بأنه واحد من الشخصيات التي أسهمت في زيادة شعبية كرة القدم في بلادها، وإلهام الشباب، وذلك خلال مسيرته لاعبًا وحتى بعد اعتزاله.

واحتفت المنصات المصرية بأبو تريكة في هذه الذكرى، وشارك المغردون لقطاته المميزة وأهدافه الحاسمة مع الأهلي، ووصف كثيرون انتقاله إلى الأهلي بأنه أحد أهم الانتقالات في تاريخ الكرة المصرية.

ويُعَد أبو تريكة أحد أبرز نجوم الأهلي في تاريخه، كما حظى بمسيرة مميزة مع منتخب مصر، وكان واحدًا من أفضل لاعبي أفريقيا خلال مسيرته التي انتهت عام 2013 بإعلانه الاعتزال.

19 عام مرو على دخولك الاهلي ودخول قلوب جماهير النادي الاهلي امير القلوب 🥰 الماجيكو #ابو_تريكه ❤️ pic.twitter.com/C7annQmxQG — dalia ahmed (@dolly201020) January 17, 2023