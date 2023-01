ناشط فرنسي يوثق تجربة الصلاة بالأماكن العامة في طوكيو (فيديو)

وثق الناشط الفرنسي ذو الأصول العربية مروان محمد تجربته في الصلاة بالأماكن العامة خلال زيارته للعاصمة اليابانية طوكيو من أجل حضور ملتقى خاص.

وذكر الناشط المناهض للإسلاموفوبيا مروان محمد في مقطع فيديو أنه كان محاضرًا في مقر البلدية حين حان وقت الصلاة، وعندها طلب الإذن من مسؤولة هناك قبل أن يتوجه إلى شخص آخر قاده إلى غرفة نظيفة من أجل الصلاة فيها.

وأضاف مروان خلال مقطع الفيديو أن الصلاة في الأماكن العامة لا تسبب أي مشكلة في اليابان، ويكفي فقط الاستئذان ولن تتعرض للمشاكل أو المضايقات.

وقال “إن الصلاة مسموح بها في جميع الأماكن العامة باليابان طالما أنها لا تعيق السير العام للحياة في البلاد”. مضيفًا أن هناك احترامًا من قبل المسؤولين اليابانيين للقناعات الدينية للآخرين وحقهم في ممارستها.

Tweets by _MarwanMuhammad

وكان القيادي البارز في “حركة استرداد فرنسا” داميان ريو قد بدأ منذ مدة حملة تحريض واسعة ضد المسلمين المصلين بالأماكن العامة والمسلمات المحجبات في فرنسا، ودأب على نشر صور بعض الذين يُصلُّون في محطات النقل والمترو وغيرها.

وأثارت حملة داميان ريو ردود فعل واسعة خصوصًا إثر وقوعه في فخ نصبه له صحفي بعد أن نشر صورة لرجل يصلي في قصر العدالة بباريس ليتبين أن الرجل هو ذلك الصحفي الذي صور نفسه بتلك الطريقة ليرى مدى مصداقية ريو.

Parce que tu as publié cette photo et tu as supprimé ton tweet 👇 pic.twitter.com/i9h2ROrYhj

— Khier Saidani (@khiersaidani) January 10, 2023