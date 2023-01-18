رياض منصور: قرار اللجوء للجنائية الدولية أرعب إسرائيل ولابد من مقاومة بطش حكومة نتنياهو (فيديو)

قال مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور، إن الحكومة الإسرائيلية بزعامة بنيامين نتنياهو هي “الأكثر بطشا” في تاريخ الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة؛ وأنه يجب مقاومتها بجميع الأدوات الشعبية والسياسية والدبلوماسية لإرغامها على التراجع عن سياسة القتل والتنكيل بأبناء الشعب الفلسطيني.

وأضاف منصور في لقاء مع برنامج (المسائية) على قناة الجزيرة مباشر، مساء الخميس، “نحن في بداية المرحلة وهذه الحكومة ستواصل بطشها؛ ولا سبيل للفلسطينيين سوى المقاومة”.

وأوضح المسؤول الفلسطيني أن إقدام السلطة على نقل مطالب الشعب الفلسطيني لمحكمة العدل الدولية أرعب إسرائيل. مضيفا أن ردة فعل نتنياهو على القرار “دليل واضح على أن هذه الخُطوة شكلت ضربة موجعة لنظام الاحتلال”.

وقال قد لا يتمخض عن هذا الموقف “حلا فوريا للقضية الفلسطينية، لكن محكمة العدل الدولية شكلت ملاذا يلجأ إليه أبناء الشعب الفلسطيني لتحقيق الاستقلال ووضع حد لمعاناة الشعب”.

وتابع “لن نغلق هذه البوابة التي تعري المواقف المزدوجة لإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية”.





وكان مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة قد صرح خلال نقاش مفتوح في مجلس الأمن الدولي حول الشرق الأوسط والقضية الفلسطينية، أن تل أبيب تؤمن بأن سحق الفلسطينيين هو السبيل للحل.

وأضاف منصور بأن السلام لن يحل بإنكار وجود الشعب الفلسطيني بل بالاعتراف بحقوقه داعيا المجتمع الدولي إلى التدخل.

وقال منصور إن التقارير الأممية أكدت أن سنة 2022 كانت سنة دامية في القدس المحتلة والضفة الغربية؛ وأن سنة 2023 قد تكون أكثر دموية. داعيا الولايات المتحدة إلى ضرورة اعتماد سياسة عملية وناجزة لوقف استهداف الفلسطينيين.