تشاهدون اليوم على الجزيرة مباشر 18 يناير/ كانون الثاني 2023
ندعوكم متابعينا إلى المشاركة بآرائكم وأسئلتكم في الفعاليات التالية المقرر أن تكون في قائمة الأحداث التي تنقلها إليكم الجزيرة مباشر اليوم الأربعاء 18 يناير/ كانون الثاني 2023.
تواصلوا معنا عبر تطبيق واتساب الخط الساخن للجزيرة مباشر على الرقم 0097450978083، ويمكنكم المشاركة في الفعاليات المختلفة بإرسال رسالة نصية أو صوتية أو فيديو.
بيجين
10:00 بتوقيت مكة المكرمة.
المؤتمر الصحفي اليومي للمتحدث باسم الخارجية الصينية.
القدس
10:30 بتوقيت مكة المكرمة.
الجزيرة مباشر ترصد زيارة ممثلي وقناصل دول الاتحاد الأوربي لدى السلطة الفلسطينية للمسجد الأقصى المبارك.
دافوس – سويسرا
10:45 بتوقيت مكة المكرمة.
جلسة بعنوان “حالة الوباء” ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي.
موسكو
11:00 بتوقيت مكة المكرمة.
المؤتمر الصحفي السنوي لوزير الخارجية الروسي.
حلحول – فلسطين
11:30 بتوقيت مكة المكرمة.
الجزيرة مباشر ترصد الأوضاع عقب إعلان حركة “فتح” عن الإضراب الشامل.
أنقرة
12:00 بتوقيت مكة المكرمة.
كلمة للرئيس التركي
دافوس
12:45 بتوقيت مكة المكرمة.
كلمة رئيس الوزراء المغربي ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي.
بروكسل
13:00 بتوقيت مكة المكرمة.
افتتاح اجتماع رؤساء الأركان لجيوش الناتو.
دافوس
13:15 بتوقيت مكة المكرمة.
كلمة الأمين العام للأمم المتحدة ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي.
بروكسل
14:00 بتوقيت مكة المكرمة.
المؤتمر الصحفي اليومي للمفوضية الأوربية.
السودان
14:00 بتوقيت مكة المكرمة.
مظاهرة دعت لها لجان المقاومة في العاصمة الخرطوم.
سوريا
14:00 بتوقيت مكة المكرمة.
الجزيرة مباشر ترصد أوضاع عائلة أبو محمد النازحة من دير سمبل بجبل الزاوية.
لبنان
14:30 بتوقيت مكة المكرمة.
الجزيرة مباشر ترصد أوضاع اللاجئين السوريين في مخيم الرمول بعكار.
لندن
15:00 بتوقيت مكة المكرمة.
جلسة المساءلة الأسبوعية لرئيس الوزراء البريطاني.
سان بطرسبرغ
15:00 بتوقيت مكة المكرمة.
كلمة للرئيس الروسي.
رام الله
16:30 بتوقيت مكة المكرمة.
حفل إشهار كتاب “ليس مجرد زوج” للأسير الفلسطيني جمال الهور.
واشنطن
16:45 بتوقيت مكة المكرمة.
كلمة وزير الخارجية الأمريكي لمؤتمر رؤساء البلديات.
السودان
17:00 بتوقيت مكة المكرمة.
مظاهرة دعت لها لجان المقاومة في العاصمة الخرطوم.
دافوس
17:45 بتوقيت مكة المكرمة.
كلمة المستشار الألماني ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي.
دافوس
18:00 بتوقيت مكة المكرمة.
جلسة “إحداث ثورة في الأمن الغذائي” ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي.
السودان
18:30 بتوقيت مكة المكرمة.
مؤتمر صحفي للحملة القومية لدعم ضحايا أحداث محلية بليل.
السودان
18:30 بتوقيت مكة المكرمة.
ندوة ينظمها الحزب الجمهوري السوداني حول الاتفاق الإطاري.
البصرة
18:30 بتوقيت مكة المكرمة.
الجزيرة مباشر ترصد الفعاليات المرافقة لبطولة خليجي 25.
دافوس
19:00 بتوقيت مكة المكرمة.
كلمة للرئيس الأوكراني ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي.
دافوس
19:15 بتوقيت مكة المكرمة.
جلسة “إعادة الأمن والسلام”ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي.
دافوس
19:30 بتوقيت مكة المكرمة.
كلمات لوزراء خارجية الأردن، العراق، مصر، السعودية، ووزير الدفاع الهولندي والمبعوث الأممي إلى اليمن.
نيويورك
20:00 بتوقيت مكة المكرمة.
مؤتمر صحفي للمتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة.
ستراسبورغ – فرنسا
21:30 بتوقيت مكة المكرمة.
مؤتمر صحفي لرئيس لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوربي.
موسكو
23:30 بتوقيت مكة المكرمة.
المسيحيون الأرثوذكس يحتفلون بعيد الغطاس في موسكو.