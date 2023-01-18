تشاهدون اليوم على الجزيرة مباشر 18 يناير/ كانون الثاني 2023

ندعوكم متابعينا إلى المشاركة بآرائكم وأسئلتكم في الفعاليات التالية المقرر أن تكون في قائمة الأحداث التي تنقلها إليكم الجزيرة مباشر اليوم الأربعاء 18 يناير/ كانون الثاني 2023.

تواصلوا معنا عبر تطبيق واتساب الخط الساخن للجزيرة مباشر على الرقم 0097450978083، ويمكنكم المشاركة في الفعاليات المختلفة بإرسال رسالة نصية أو صوتية أو فيديو.

بيجين

10:00 بتوقيت مكة المكرمة.

المؤتمر الصحفي اليومي للمتحدث باسم الخارجية الصينية.

القدس

10:30 بتوقيت مكة المكرمة.

الجزيرة مباشر ترصد زيارة ممثلي وقناصل دول الاتحاد الأوربي لدى السلطة الفلسطينية للمسجد الأقصى المبارك.

دافوس – سويسرا

10:45 بتوقيت مكة المكرمة.

جلسة بعنوان “حالة الوباء” ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي.

موسكو

11:00 بتوقيت مكة المكرمة.

المؤتمر الصحفي السنوي لوزير الخارجية الروسي.

حلحول – فلسطين

11:30 بتوقيت مكة المكرمة.

الجزيرة مباشر ترصد الأوضاع عقب إعلان حركة “فتح” عن الإضراب الشامل.

أنقرة

12:00 بتوقيت مكة المكرمة.

كلمة للرئيس التركي

دافوس

12:45 بتوقيت مكة المكرمة.

كلمة رئيس الوزراء المغربي ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي.

بروكسل

13:00 بتوقيت مكة المكرمة.

افتتاح اجتماع رؤساء الأركان لجيوش الناتو.

دافوس

13:15 بتوقيت مكة المكرمة.

كلمة الأمين العام للأمم المتحدة ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي.

بروكسل

14:00 بتوقيت مكة المكرمة.

المؤتمر الصحفي اليومي للمفوضية الأوربية.

السودان

14:00 بتوقيت مكة المكرمة.

مظاهرة دعت لها لجان المقاومة في العاصمة الخرطوم.

سوريا

14:00 بتوقيت مكة المكرمة.

الجزيرة مباشر ترصد أوضاع عائلة أبو محمد النازحة من دير سمبل بجبل الزاوية.

لبنان

14:30 بتوقيت مكة المكرمة.

الجزيرة مباشر ترصد أوضاع اللاجئين السوريين في مخيم الرمول بعكار.

لندن

15:00 بتوقيت مكة المكرمة.

جلسة المساءلة الأسبوعية لرئيس الوزراء البريطاني.

سان بطرسبرغ

15:00 بتوقيت مكة المكرمة.

كلمة للرئيس الروسي.

رام الله

16:30 بتوقيت مكة المكرمة.

حفل إشهار كتاب “ليس مجرد زوج” للأسير الفلسطيني جمال الهور.

واشنطن

16:45 بتوقيت مكة المكرمة.

كلمة وزير الخارجية الأمريكي لمؤتمر رؤساء البلديات.

السودان

17:00 بتوقيت مكة المكرمة.

مظاهرة دعت لها لجان المقاومة في العاصمة الخرطوم.

دافوس

17:45 بتوقيت مكة المكرمة.

كلمة المستشار الألماني ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي.

دافوس

18:00 بتوقيت مكة المكرمة.

جلسة “إحداث ثورة في الأمن الغذائي” ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي.

السودان

18:30 بتوقيت مكة المكرمة.

مؤتمر صحفي للحملة القومية لدعم ضحايا أحداث محلية بليل.

السودان

18:30 بتوقيت مكة المكرمة.

ندوة ينظمها الحزب الجمهوري السوداني حول الاتفاق الإطاري.

البصرة

18:30 بتوقيت مكة المكرمة.

الجزيرة مباشر ترصد الفعاليات المرافقة لبطولة خليجي 25.

دافوس

19:00 بتوقيت مكة المكرمة.

كلمة للرئيس الأوكراني ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي.

دافوس

19:15 بتوقيت مكة المكرمة.

جلسة “إعادة الأمن والسلام”ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي.

دافوس

19:30 بتوقيت مكة المكرمة.

كلمات لوزراء خارجية الأردن، العراق، مصر، السعودية، ووزير الدفاع الهولندي والمبعوث الأممي إلى اليمن.

نيويورك

20:00 بتوقيت مكة المكرمة.

مؤتمر صحفي للمتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة.

ستراسبورغ – فرنسا

21:30 بتوقيت مكة المكرمة.

مؤتمر صحفي لرئيس لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوربي.

موسكو

23:30 بتوقيت مكة المكرمة.

المسيحيون الأرثوذكس يحتفلون بعيد الغطاس في موسكو.