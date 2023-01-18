بسبب تغريدة منذ 2018.. بدء محاكمة إيلون ماسك بتهمة “الاحتيال”

بدأت محاكمة إيلون ماسك، الثلاثاء، في سان فرانسيسكو باختيار أعضاء هيئة المحلفين الذين سيتعين عليهم تقرير ما إذا كان رئيس شركتي تسلا وتويتر قد كتب تغريدة احتيالية عام 2018، كما يتهمه مستثمرون.

وتعود القضية إلى أغسطس/آب 2018، عندما غرد ماسك بأنه يريد إخراج تسلا من البورصة لأن لديه ما يكفي من التمويل للقيام بذلك، وتسبب هذا في تأرجح سعر سهم الشركة بشكل حاد لبضعة أيام.

وقال القاضي إدوارد تشين للمحلفين المحتملين “يزعم المدعون أن هذه التغريدات كانت خاطئة من حيث الوقائع، وأثرت بشكل مصطنع على سعر سهم تسلا وأسهم أخرى”.

وكان القاضي قد رفض، يوم الجمعة الماضي، نقل الإجراءات إلى ولاية تكساس الأمريكية حيث نقل إيلون ماسك مقر شركة تسلا.

وجادل محامو ماسك بأن الملياردير لا يمكنه التمتع بمحاكمة محايدة في سان فرانسيسكو حيث اشترى تويتر في أواخر أكتوبر/تشرين الأول 2022، وتعرّض لانتقادات واسعة لقراراته من سياسة إدارة محتوى المنصة إلى التسريح الجماعي للموظفين.

وقال المحامون “في الأشهر الأخيرة، أغرق الإعلام المحلي هذه المنطقة بقصص متحيزة وسلبية عن ماسك”.

وأضافوا “الصحافة المحلية، خلافًا لطريقتها المعتادة في تغطية الخطط الاجتماعية، ألقت باللوم على ماسك شخصيًّا في تقليص عدد الوظائف بل واتهمته بخرق القانون. وشارك مسؤولون منتخبون محليون، من بينهم رئيسة بلدية سان فرانسيسكو، في الاحتجاجات ضده”.

لكن القاضي إدوارد تشين رأى أنه يمكن تشكيل هيئة محلفين محايدة في مدينة كاليفورنيا. ومن المقرر أن تستمر المحاكمة ثلاثة أسابيع، وإيلون ماسك مدرج في قائمة الشهود.

وفي قرار سابق متعلق بهذه القضية، حكم القاضي بأن تغريدة 2018 الشهيرة يمكن اعتبارها “كاذبة ومضللة”. وسبق أن سببت تغريدات رئيس شركة تسلا خلافات بينه وبين السلطات.

كما رفعت هيئة الأوراق المالية والبورصات شكوى إثر تلك التغريدة، لاعتقادها أن إيلون ماسك لم يقدّم دليلًا على امتلاكه التمويل اللازم.

وأجبرته، حينذاك، الهيئة التي تشرف على البورصة على التخلي عن رئاسة مجلس إدارة تسلا، ودفع غرامة قدرها 20 مليون دولار، وطالبت لاحقًا بأن تتم الموافقة المسبقة على تغريداته المتعلقة بنشاط تسلا من محام مختص.

وقد حاول إيلون ماسك، في الربيع الماضي، إبطال هذا القرار دون جدوى.