للمرة الأولى منذ 60 عاما.. عدد سكان الصين يتراجع وانخفاض قياسي في معدل المواليد

سجل عدد سكان الصين تراجعًا في العام الماضي للمرة الأولى منذ نحو نحو ستة عقود، وفق ما أظهرت بيانات رسمية، اليوم الثلاثاء، حيث تلوح في الأفق أزمة ديموغرافية تتهدد أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان.

وشهدت الدولة التي يبلغ عدد سكانها 1.4 مليار نسمة انخفاضًا في معدلات المواليد إلى مستويات قياسية ترافق مع تقدم قوتها العاملة في العمر، وهو انخفاض سريع يحذّر محللون من أنه قد يعيق النمو الاقتصادي ويراكم الضغوط على الخزينة العامة المنهكة.

وأفاد المكتب الوطني للإحصاءات في الصين (NBS) أنه “بحلول نهاية عام 2022، بلغ عدد سكان البلاد 1,411,750,000 نسمة”، مشيرًا الى “انخفاض بلغ 0.85 مليون نسمة (850 ألف نسمة) مقارنة بعام 2021″، وسط انخفاض حاد في عدد المواليد الجدد.

وسجلت البلاد 9.56 مليون ولادة و10.41 مليون وفاة عام 2022، بحسب مكتب الإحصاء.

الوثبة الكبرى

وكانت المرة الأخيرة التي سجل فيها انخفاض عدد السكان في الصين عام 1961، حيث واجهت البلاد أسوأ مجاعة في تاريخها الحديث بسبب السياسة الزراعية الكارثية لماو تسي تونغ المعروفة باسم “الوثبة الكبرى للأمام”.

وعام 2016 أنهت الصين “سياسة الطفل الواحد” التي فرضتها في الثمانينات بسبب مخاوف من زيادة سكانية هائلة، وعام 2021 بدأت السماح للأزواج بإنجاب ثلاثة أطفال. لكن هذا الإجراء لم ينجح في عكس مسار التدهور الديموغرافي.

ويعتقد خبراء الأمم المتحدة -على المدى الطويل- أن عدد سكان الصين يمكن أن ينخفض بمقدار 109 ملايين بحلول عام 2050، أي أكثر من ثلاثة أضعاف من توقعات الانخفاض السابقة في عام 2019.

ولطالما كانت الصين أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان، ولكن من المتوقع أن تتفوق عليها الهند قريبًا، إذا لم تكن كذلك بالفعل. وتشير التقديرات إلى أن عدد سكان الهند يزيد عن 1.4 مليار.

ويعني انكماش عدد السكان، أن نسبة أصحاب السن المتقدمة ستصل إلى مرحلة تزيد فيها على نسبة الفتية والشباب، وما لذلك من تأثيرات سلبية على الاقتصاد.

وأصبحت الشيخوخة سواء في الصين أو عديد الاقتصادات المتقدمة، إحدى أبرز العوامل الضاغطة على استمرار نمو الاقتصادات وازدهارها، بسبب الحاجة إلى العمالة الفتية، وتراجع الإنفاق على الشيخوخة والصحة.