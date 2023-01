دراسة: المزاج السيء يساعد في اكتشاف الأخطاء اللغوية

أظهرت دراسة جديدة أن الحالة المزاجية لها تأثير واضح في تعامل المخ مع اللغة وإدراكها، مبينة أن المزاج السيء مفيد في فهم وإدراك المتناقضات أو الأخطاء اللغوية ومهارات التدقيق اللغوي.

وذكرت الدراسة التي أعدتها فيكي لاي، أستاذ مساعد في علم النفس والعلوم المعرفية بجامعة أريزونا الأمريكية، وزميلان في جامعات هولندية، أن الأشخاص الذين لديهم مزاج سيء أكثر ميلًا لتحليل التفاصيل في الخطاب، ما يفيدهم في عمليات المراجعة والتدقيق اللغوي.

وقالت الباحثة إنه على الرغم من أن الحالة المزاجية واللغة يجري التعامل معهما عبر شبكات دماغية مختلفة إلا أن بينهما كثير من التفاعل المستمر”.

وأضافت أنه عندما يكون الأشخاص في حالة مزاجية سيئة فإنهم يكونون أكثر حرصًا وتحليلًا ويدققون في النصوص الموجودة أمامهم بالفعل دون الاعتماد على معارفهم السابقة.

وأخضعت الأستاذة في البيولوجيا العصبية في قسم اللغة بمعهد ماكس بلانت للغويات النفسية في نيميغن بهولندا، المشاركات في التجربة وكلهن من النساء، لعملية تلاعب نفسي في إطار تحكمها بالحالة المزاجية للمشاركات.

