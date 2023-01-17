تشاهدون اليوم على الجزيرة مباشر 17 يناير/ كانون الثاني 2023
ندعوكم متابعينا إلى المشاركة بآرائكم وأسئلتكم في الفعاليات التالية المقرر أن تكون في قائمة الأحداث التي تنقلها إليكم الجزيرة مباشر اليوم الثلاثاء 17 يناير/ كانون الثاني 2023.
تواصلوا معنا عبر تطبيق واتساب الخط الساخن للجزيرة مباشر على الرقم 0097450978083، ويمكنكم المشاركة في الفعاليات المختلفة بإرسال رسالة نصية أو صوتية أو فيديو.
بيجين
10:00 بتوقيت مكة المكرمة.
المؤتمر الصحفي اليومي للمتحدث باسم الخارجية الصينية.
بروكسل
10:00 بتوقيت مكة المكرمة.
وصول المشاركين في اجتماع مجلس الشؤون الاقتصادية والمالية بالاتحاد الأوربي.
دافوس – سويسرا
10:15 بتوقيت مكة المكرمة.
كلمة للمبعوث الأمريكي الخاص للمناخ “جون كيري” .
دافوس
10:30 بتوقيت مكة المكرمة.
كلمة المدير التنفيذي لوكالة الدولية للطاقة “فاتح بيرول”.
دافوس
10:40 بتوقيت مكة المكرمة.
جلسة بعنوان “دفاعًا عن أوربا” ضمن أعمال اليوم الثاني من المنتدى الاقتصادي العالمي.
أنقرة
11:00 بتوقيت مكة المكرمة.
مؤتمر صحفي مشترك لوزير الخارجية التركي ونظيره الإيراني.
ستراسبورغ – فرنسا
11:00 بتوقيت مكة المكرمة.
كلمات رؤساء مجلس الاتحاد الأوربي والمفوضية خلال لقاء في البرلمان الأوربي.
طهران
11:00 بتوقيت مكة المكرمة.
مؤتمر صحفي للمتحدث باسم الحكومة الإيرانية.
تونس
11:00 بتوقيت مكة المكرمة.
ندوة حول قانون المالية 2023 ينظمها الاتحاد التونسي للمهن الحرة.
بيروت
11:00 بتوقيت مكة المكرمة.
وقفة احتجاجية لحلف “متحدون” و”جمعية صرخة المودعين” أمام قصر العدل.
غزة
11:00 بتوقيت مكة المكرمة.
مؤتمر صحفي بشأن “حالة حقوق الإنسان والشعب الفلسطيني لعام 2022”.
جرابلس – سوريا
11:00 بتوقيت مكة المكرمة.
الجزيرة مباشر ترصد افتتاح قرية سكنية مؤلفة من 40 منزلًا من قبل الهلال الأحمر القطري.
ريف حلب
11:30 بتوقيت مكة المكرمة.
الجزيرة مباشر ترصد أوضاع إحدى العائلات السورية النازحة في ريف عفرين.
دافوس
12:30 بتوقيت مكة المكرمة.
الافتتاح الرسمي للمنتدي الاقتصادي العالمي بدافوس.
ستراسبورغ
12:45 بتوقيت مكة المكرمة.
كلمة الرئيس الفرنسي في المجلس الأوربي.
بنغازي
13:00 بتوقيت مكة المكرمة.
الجلسة الأسبوعية لمجلس النواب الليبي.
بروكسل
14:00 بتوقيت مكة المكرمة.
مؤتمر صحفي في ختام اجتماع وزراء الاقتصاد في الاتحاد الأوربي.
دافوس
14:00 بتوقيت مكة المكرمة.
جلسة بعنوان “ماذا بعد لأوكرانيا” ضمن فعاليات المنتدي الاقتصادي العالمي.
السودان
14:00 بتوقيت مكة المكرمة.
مظاهرات دعت لها لجان المقاومة بعنوان مليونية 17 من يناير.
سويسرا
15:00 بتوقيت مكة المكرمة.
لقاء مع وزير المالية البرازيلي الجديد فرناندو حداد.
باريس
15:10 بتوقيت مكة المكرمة.
قراءة في عناوين الصحف الفرنسية.
إدلب
15:30 بتوقيت مكة المكرمة.
الجزيرة مباشر ترصد وضاع النازحين السوريين في أحد المخيمات.
ألمانيا
17:00 بتوقيت مكة المكرمة.
يتحدث الرئيس الأوكراني زيلينسكي عبر الإنترنت لطلاب معهد أوربا فيادرينا.
جنوب كردفان – السودان
18:00 بتوقيت مكة المكرمة.
ندوة لحزب التحالف الديمقراطي للعدالة الاجتماعية.
البصرة
18:30 بتوقيت مكة المكرمة.
رصد أجواء الاحتفالات بمناسبة تأهل العراق لنهائي بطولة خليجي 25.
رام الله
19:00 بتوقيت مكة المكرمة.
الجزيرة مباشر ترصد استقبال الأسير الفلسطيني المفرج عنه جاد المنتصر يعقوب من بلدة بيت ريما.
نيويورك
20:00 بتوقيت مكة المكرمة.
المؤتمر الصحفي اليومي للمتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة.
لبنان
20:00 بتوقيت مكة المكرمة.
كلمة لزعيم حزب الله حسن نصر الله خلال حفل توزيع الجوائز الأدبية.
باريس
21:00 بتوقيت مكة المكرمة.
مظاهرة ضد مشروع قانون تعديل سن التقاعد.
نيويورك
23:00 بتوقيت مكة المكرمة.
جلسة لمجلس الأمن الدولي بشأن الأوضاع في أوكرانيا.
نابلس
23:00 بتوقيت مكة المكرمة.
الجزيرة مباشر ترصد اقتحام مستوطنين بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي لقبر يوسف.
واشنطن
00:00 بتوقيت مكة المكرمة (منتصف الليل).
كلمة لرئيس الوزراء الهولندي خلال فعالية في جامعة جورج تاون.