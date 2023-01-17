تشاهدون اليوم على الجزيرة مباشر 17 يناير/ كانون الثاني 2023

ندعوكم متابعينا إلى المشاركة بآرائكم وأسئلتكم في الفعاليات التالية المقرر أن تكون في قائمة الأحداث التي تنقلها إليكم الجزيرة مباشر اليوم الثلاثاء 17 يناير/ كانون الثاني 2023.

تواصلوا معنا عبر تطبيق واتساب الخط الساخن للجزيرة مباشر على الرقم 0097450978083، ويمكنكم المشاركة في الفعاليات المختلفة بإرسال رسالة نصية أو صوتية أو فيديو.

بيجين

10:00 بتوقيت مكة المكرمة.

المؤتمر الصحفي اليومي للمتحدث باسم الخارجية الصينية.

بروكسل

10:00 بتوقيت مكة المكرمة.

وصول المشاركين في اجتماع مجلس الشؤون الاقتصادية والمالية بالاتحاد الأوربي.

دافوس – سويسرا

10:15 بتوقيت مكة المكرمة.

كلمة للمبعوث الأمريكي الخاص للمناخ “جون كيري” .

دافوس

10:30 بتوقيت مكة المكرمة.

كلمة المدير التنفيذي لوكالة الدولية للطاقة “فاتح بيرول”.

دافوس

10:40 بتوقيت مكة المكرمة.

جلسة بعنوان “دفاعًا عن أوربا” ضمن أعمال اليوم الثاني من المنتدى الاقتصادي العالمي.

أنقرة

11:00 بتوقيت مكة المكرمة.

مؤتمر صحفي مشترك لوزير الخارجية التركي ونظيره الإيراني.

ستراسبورغ – فرنسا

11:00 بتوقيت مكة المكرمة.

كلمات رؤساء مجلس الاتحاد الأوربي والمفوضية خلال لقاء في البرلمان الأوربي.

طهران

11:00 بتوقيت مكة المكرمة.

مؤتمر صحفي للمتحدث باسم الحكومة الإيرانية.

تونس

11:00 بتوقيت مكة المكرمة.

ندوة حول قانون المالية 2023 ينظمها الاتحاد التونسي للمهن الحرة.

بيروت

11:00 بتوقيت مكة المكرمة.

وقفة احتجاجية لحلف “متحدون” و”جمعية صرخة المودعين” أمام قصر العدل.

غزة

11:00 بتوقيت مكة المكرمة.

مؤتمر صحفي بشأن “حالة حقوق الإنسان والشعب الفلسطيني لعام 2022”.

جرابلس – سوريا

11:00 بتوقيت مكة المكرمة.

الجزيرة مباشر ترصد افتتاح قرية سكنية مؤلفة من 40 منزلًا من قبل الهلال الأحمر القطري.

ريف حلب

11:30 بتوقيت مكة المكرمة.

الجزيرة مباشر ترصد أوضاع إحدى العائلات السورية النازحة في ريف عفرين.

دافوس

12:30 بتوقيت مكة المكرمة.

الافتتاح الرسمي للمنتدي الاقتصادي العالمي بدافوس.

ستراسبورغ

12:45 بتوقيت مكة المكرمة.

كلمة الرئيس الفرنسي في المجلس الأوربي.

بنغازي

13:00 بتوقيت مكة المكرمة.

الجلسة الأسبوعية لمجلس النواب الليبي.

بروكسل

14:00 بتوقيت مكة المكرمة.

مؤتمر صحفي في ختام اجتماع وزراء الاقتصاد في الاتحاد الأوربي.

دافوس

14:00 بتوقيت مكة المكرمة.

جلسة بعنوان “ماذا بعد لأوكرانيا” ضمن فعاليات المنتدي الاقتصادي العالمي.

السودان

14:00 بتوقيت مكة المكرمة.

مظاهرات دعت لها لجان المقاومة بعنوان مليونية 17 من يناير.

سويسرا

15:00 بتوقيت مكة المكرمة.

لقاء مع وزير المالية البرازيلي الجديد فرناندو حداد.

باريس

15:10 بتوقيت مكة المكرمة.

قراءة في عناوين الصحف الفرنسية.

إدلب

15:30 بتوقيت مكة المكرمة.

الجزيرة مباشر ترصد وضاع النازحين السوريين في أحد المخيمات.

ألمانيا

17:00 بتوقيت مكة المكرمة.

يتحدث الرئيس الأوكراني زيلينسكي عبر الإنترنت لطلاب معهد أوربا فيادرينا.

جنوب كردفان – السودان

18:00 بتوقيت مكة المكرمة.

ندوة لحزب التحالف الديمقراطي للعدالة الاجتماعية.

البصرة

18:30 بتوقيت مكة المكرمة.

رصد أجواء الاحتفالات بمناسبة تأهل العراق لنهائي بطولة خليجي 25.

رام الله

19:00 بتوقيت مكة المكرمة.

الجزيرة مباشر ترصد استقبال الأسير الفلسطيني المفرج عنه جاد المنتصر يعقوب من بلدة بيت ريما.

نيويورك

20:00 بتوقيت مكة المكرمة.

المؤتمر الصحفي اليومي للمتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة.

لبنان

20:00 بتوقيت مكة المكرمة.

كلمة لزعيم حزب الله حسن نصر الله خلال حفل توزيع الجوائز الأدبية.

باريس

21:00 بتوقيت مكة المكرمة.

مظاهرة ضد مشروع قانون تعديل سن التقاعد.

نيويورك

23:00 بتوقيت مكة المكرمة.

جلسة لمجلس الأمن الدولي بشأن الأوضاع في أوكرانيا.

نابلس

23:00 بتوقيت مكة المكرمة.

الجزيرة مباشر ترصد اقتحام مستوطنين بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي لقبر يوسف.

واشنطن

00:00 بتوقيت مكة المكرمة (منتصف الليل).

كلمة لرئيس الوزراء الهولندي خلال فعالية في جامعة جورج تاون.