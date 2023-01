بسبب ارتفاع الأسعار.. متاجر بريطانية توصد أبواب ثلاجاتها بالأقفال لمنع السرقة (صور)

لجأت بعض المتاجر البريطانية إلى إحكام الإقفال على أبواب ثلاجاتها التي تحفظ منتجاتها الغذائية بهدف منع سرقتها في ظل الازدياد الملحوظ لعمليات سرقة المنتجات الغذائية نتيجة لارتفاع الأسعار والأزمة الاقتصادية العالمية، بحسب وسائل إعلام محلية ونشطاء على مواقع التواصل.

وتداول نشطاء صورًا لتلك الاحتياطات في متجرين بارزين في بريطانيا، أحدهما يتبع لسلسلة متاجر “تيسكو” الكبرى في المملكة المتحدة، والآخر هو أحد فروع سلسلة متاجر “آلدي” العالمية.

وأقفل المسؤولون في متجر “تيسكو” في منطقة “بيرموندسي” بالعاصمة لندن أبواب الثلاجات الزجاجية التي تحفظ داخلها بعض أنواع اللحوم، ووجّهوا الزبائن لطلب المساعدة من الموظفين في حال رغبتهم بالشراء.

وألصق المسؤولون في المتجر لافتات على الأبواب الزجاجية، كُتب عليها “من أجل حماية المخزون والوفرة، تم إقفال هذا الباب.. نرجو طلب المساعدة من أحد الموظفين”.

Tesco Express in Tower Bridge Road now keeps its sausages and bacon behind a locked door. pic.twitter.com/qxHEqoNdHq — London SE1 Community Website (@se1) January 11, 2023

وبحسب وسائل إعلام محلية، أوضحت إدارة متاجر “تيسكو”، بأن هذا الإجراء لم يكن بأمر من مكتبها الرئيسي، بل إنه تصرف فردي من المسؤولين بفرع “تيسكو” بمنطقة “بيرموندسي”.

و نشر الصحفي البريطاني هاري والوب صورًا التقطها في أحد متاجر سلسلة “آلدي” العالمية في المملكة المتحدة، حيث أحكم المسؤولون في المتجر الإغلاق على اللحوم والمشروبات الكحولية والحلويات للحفاظ عليها من السرقة.

🥩In my local @AldiUK you now have to ask shop assistant for them to bring steaks from stock room. To stop shoplifting.

I’ve seen security tags on high value products in supermarkets – but never this.

Grim times. pic.twitter.com/xKPaUlmfKu — Harry Wallop (@hwallop) January 6, 2023

وأرفق المسؤولون على رفوف المنتجات عبارات توجيهية للزبائن، كُتب فيها “يتم توفير اللحوم بناء على الطلب، هذه المنتجات تتوفر فقط على الطلب للحفاظ على أمان زبائننا ومجتمعنا من السلوك المعادي للمجتمع”.

وأفاد الصحفي والوب بأنه تساءل عن سبب وضع تلك اللافتات “الغريبة”، ليجيبه أحد الموظفين: “إذا عرضنا شرائح اللحم في الخارج، فسيتم سرقتها فورًا من المتجر”.

وردا على الصور التي نشرها والوب، أرفق الحساب التابع لسلسلة متاجر “آلدي” في المملكة المتحدة تغريدةً أكد فيها أن تلك الخطوة ليست معتمدة في جميع المتاجر في البلاد، بل هي تصرفٌ فرديٌ من قبل فرعها في لندن.

Hi there. Thanks for your message. We can confirm that this is not a Nationwide policy and has only been implemented in one store in London. Thanks again, Abby-Louise — Aldi Stores UK (@AldiUK) January 12, 2023

وبحسب بياناتٍ نشرتها صحيفة التلغراف البريطانية، ارتفعت حالات السرقة في المتاجر البريطانية بنسبة 16% في الشهور الأخيرة من العام الماضي.

وهذه ليست المرة الأولى التي تظهر فيها مشاهد مثل هذه في متاجر المملكة المتحدة، فقد شهد العام الماضي وضع عدة متاجر علامات أمان على بضائع كانت عرضة للسرقة لارتفاع ثمنها، كالحليب والبيض والزبدة.

Britain in 2022… Lurpak butter is at £6 a tub in ASDA and even has a security tag on it. Mental! 😂🤦🏼‍♂️ pic.twitter.com/ZxOocgYeZg — Charlie Bennett (@CharIieBennett) July 5, 2022

وقفز تضخم أسعار المستهلك السنوي في المملكة المتحدة إلى 11.1% في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وهي نسبة تعتبر الأعلى منذ 41 عاما.

وتواجه الحكومة البريطانية دعوات لزيادات في الأجور، لمواءمة النفقات المتصاعدة الناتجة عن ارتفاع أسعار السلع الأساسية في البلاد.