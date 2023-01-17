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بسبب ارتفاع الأسعار.. متاجر بريطانية توصد أبواب ثلاجاتها بالأقفال لمنع السرقة (صور)

صورة تكشف جانب من الإجراءت التي اعتمدتها المتاجر البريطانية الكبرى لحماية منتجاتها من السرقة (مواقع التواصل)
17/1/2023

لجأت بعض المتاجر البريطانية إلى إحكام الإقفال على أبواب ثلاجاتها التي تحفظ منتجاتها الغذائية بهدف منع سرقتها في ظل الازدياد الملحوظ لعمليات سرقة المنتجات الغذائية نتيجة لارتفاع الأسعار والأزمة الاقتصادية العالمية، بحسب وسائل إعلام محلية ونشطاء على مواقع التواصل.

وتداول نشطاء صورًا لتلك الاحتياطات في متجرين بارزين في بريطانيا، أحدهما يتبع لسلسلة متاجر “تيسكو” الكبرى في المملكة المتحدة، والآخر هو أحد فروع سلسلة متاجر “آلدي” العالمية.

وأقفل المسؤولون في متجر “تيسكو” في منطقة “بيرموندسي” بالعاصمة لندن أبواب الثلاجات الزجاجية التي تحفظ داخلها بعض أنواع اللحوم، ووجّهوا الزبائن لطلب المساعدة من الموظفين في حال رغبتهم بالشراء.

وألصق المسؤولون في المتجر لافتات على الأبواب الزجاجية، كُتب عليها “من أجل حماية المخزون والوفرة، تم إقفال هذا الباب.. نرجو طلب المساعدة من أحد الموظفين”.

 

وبحسب وسائل إعلام محلية، أوضحت إدارة متاجر “تيسكو”، بأن هذا الإجراء لم يكن بأمر من مكتبها الرئيسي، بل إنه تصرف فردي من المسؤولين بفرع “تيسكو” بمنطقة “بيرموندسي”.

و نشر الصحفي البريطاني هاري والوب صورًا التقطها في أحد متاجر سلسلة “آلدي” العالمية في المملكة المتحدة، حيث أحكم المسؤولون في المتجر الإغلاق على اللحوم والمشروبات الكحولية والحلويات للحفاظ عليها من السرقة.

وأرفق المسؤولون على رفوف المنتجات عبارات توجيهية للزبائن، كُتب فيها “يتم توفير اللحوم بناء على الطلب، هذه المنتجات تتوفر فقط على الطلب للحفاظ على أمان زبائننا ومجتمعنا من السلوك المعادي للمجتمع”.

وأفاد الصحفي والوب بأنه تساءل عن سبب وضع تلك اللافتات “الغريبة”، ليجيبه أحد الموظفين: “إذا عرضنا شرائح اللحم في الخارج، فسيتم سرقتها فورًا من المتجر”.

وردا على الصور التي نشرها والوب، أرفق الحساب التابع لسلسلة متاجر “آلدي” في المملكة المتحدة تغريدةً أكد فيها أن تلك الخطوة ليست معتمدة في جميع المتاجر في البلاد، بل هي تصرفٌ فرديٌ من قبل فرعها في لندن.

 

وبحسب بياناتٍ نشرتها صحيفة التلغراف البريطانية، ارتفعت حالات السرقة في المتاجر البريطانية بنسبة 16% في الشهور الأخيرة من العام الماضي.

وهذه ليست المرة الأولى التي تظهر فيها مشاهد مثل هذه في متاجر المملكة المتحدة، فقد شهد العام الماضي وضع عدة متاجر علامات أمان على بضائع كانت عرضة للسرقة لارتفاع ثمنها، كالحليب والبيض والزبدة.

 

وقفز تضخم أسعار المستهلك السنوي في المملكة المتحدة إلى 11.1% في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وهي نسبة تعتبر الأعلى منذ 41 عاما.

وتواجه الحكومة البريطانية دعوات لزيادات في الأجور، لمواءمة النفقات المتصاعدة الناتجة عن ارتفاع أسعار السلع الأساسية في البلاد.

 

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع إلكترونية + مواقع التواصل