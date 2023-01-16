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حنان السماني.. قصة صمود امرأة سودانية رغم الإعاقة وصعوبة الحياة (فيديو)

حنان السماني (الجزيرة مباشر)
16/1/2023

كثيرة هي المصاعب التي تواجه الإنسان في حياته، ولا سيما إذا ضاقت به سبل العيش، فكيف إذا انضمت إلى فقر الحال إعاقة الجسد!

حنان السماني، امرأة سودانية قررت أن تواجه مصاعب الحياة بشجاعة رغم الفقر والإعاقة الجسدية التي أصيبت بها، فأكملت دراستها بمساعدة أشقائها، وكذلك بدعم من الاتحاد السوداني للمعاقين حركيا، الذي وفر لها البيئة الملائمة للتقدم والنجاح.

وقالت حنان إنها بعد التخرج لم تجد فرصة عمل مناسبة، لكنها لم تيأس وقررت مواصلة البحث بدأب عن لقمة العيش، حتى استطاعت بتوفيق من الله أن تحصل على منفذ بيع (كشك)، تبيع من خلاله بعض البضائع البسيطة في الشارع.

ووجهت حنان رسالة إلى كل شاب أصابه الإحباط أو أقعدته صعوبة الظروف عن السعي والعمل، ألا يفقد الأمل ولا ييأس، وأن يستمر في السعي والعمل مهما كانت الظروف التي يمر بها، مؤكدة أن الإنسان يجب أن يبني نفسه بنفسه وأن يجتهد قدر استطاعته وحتما بعدها سيوفقه الله ويعينه في رحلة الحياة.

المصدر : الجزيرة مباشر