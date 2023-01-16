بعد هروب دام 30 عاما.. القبض على أخطر زعماء المافيا في إيطاليا (فيديو)

بعد هروب دام 30 عاما، تمكنت السلطات الإيطالية في باليرمو، اليوم الاثنين، من القبض على أخطر المطلوبين بين رجال المافيا الإيطالية، ماتيو ميسينا دينارو، في واحدة من أشد الضربات لمافيا صقلية.

L’arresto di Matteo Messina Denaro… pic.twitter.com/XfSK1rXRXh — Gianluca Abate (@Aba_Tweet) January 16, 2023

ويُعتبر دينارو (60 عامًا)، خليفة للقائدين التاريخيين الرئيسيين لمافيا صقلية (كوزا نوسترا)، توتو رينا وبرناردو بروفنزانو، اللذين توفيا في السجن عامي 2016 و2017.

ووصفت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني التوقيف بأنه “نصر كبير للدولة يظهر عدم استسلامها أمام المافيا”، كما رأى نائبها ماتيو سالفيني أن التوقيف يبعث رسالة مفادها أنه “إن عاجلًا أو آجلًا، حتى أكبر المجرمين المتوارين لن يفلتوا من العقاب”.

وقدم الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، وهو شقيق بيرسانتي الذي قتلته المافيا في مطلع ثمانينيات القرن الماضي حين كان رئيسا لمنطقة صقلية، “التهاني” لقوات الأمن على توقيفها دينارو.

وأوضح الجنرال في قوات الدرك الإيطالية باسكوالي أنجيلو في تصريحات مصورة وُزعت على الصحفيين، أن ماتيو ميسينا دينارو أوقف داخل منشأة صحية في باليرمو حيث كان يخضع لعلاجات سريرية.

وذكرت وسائل إعلام إيطالية أن المنشأة المذكورة هي مستشفى لا مادالينا الذي كان دينارو يتلقى فيه علاجًا من سرطان القولون مستخدمًا اسمًا مستعارًا.

ويحتل ماتيو ميسينا دينارو، المولود في أبريل/ نيسان من عام 1962 قرب تراباني في صقلية، المرتبة الأولى على قائمة وزارة الداخلية لأخطر ستة مطلوبين للعدالة في إيطاليا.

وقالت المختصّة في شؤون الجريمة وأنشطة المافيا أنا سيرجي لوكالة فرانس برس، إن دينارو، كان الأكثر مقاومة ونفوذا بين فلول رجال مافيا صقلية.

وقد حُكم على دينارو غيابيًّا بالسجن مدى الحياة عام 2000 بتهمة القتل. لكنّ الصورة الوحيدة المعروفة له تعود إلى أوائل تسعينيات القرن الماضي.

ولسنوات طويلة، شارك المئات من عناصر الشرطة في مطاردة الهارب الإيطالي الأكثر شهرة، الذي كان يُوصف بأنه مولع بالأزياء والسيارات الفاخرة.

ومنذ العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، ضاعفت الشرطة الإيطالية عمليات الاعتقال ومصادرة الممتلكات في محيطه، في استراتيجية عزل استغرقت قرابة 20 عامًا لتؤتي ثمارها، في دلالة على حجم شبكة الدعم التي كانت تحيط به.

وفي ديسمبر/ كانون الأول عام 2018، أوقفت الشرطة الإيطالية عشرات العناصر من مافيا صقلية، بينهم الصائغ سيتيمو مينيو البالغ حينها 80 عاما، الذي كان يرأس أنشطة المافيا في منطقة باغلاريلي قرب باليرمو ويعتبره القضاء العراب الجديد لمافيا باليرمو.