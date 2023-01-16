وزير الدفاع البريطاني: سنقدّم كل ما بوسعنا من أجل انتصار أوكرانيا وسنزودها بدبابات تشالنجر (فيديو)

قال وزير الدفاع البريطاني بن والاس، اليوم الاثنين، إن بلاده ستقدّم كل ما بوسعها من أجل انتصار أوكرانيا في المعركة واستعادة أراضيها.

وأضاف الوزير في كلمة أمام البرلمان “نسعى لتحويل القدرات الأوكرانية من التكتيكات السوفيتية إلى التكتيكات الغربية بأسلحة غربية”.

وأشار إلى دراسة احتياج المملكة لأسطول أكبر من دبابات تشالنجر بعد إرسال دفعة منها إلى أوكرانيا.

وقال “سنجهز المزيد من دبابات تشالنجر بعد التبرع بعدد منها لأوكرانيا”.

وكانت بريطانيا قد حثت ألمانيا، الاثنين، على السماح بتزويد أوكرانيا بدبابات من طراز (ليوبارد)، مؤكدة أنها بذلك يمكن أن تفتح باب الدعم من دول أخرى، وأن برلين لن تكون وحيدة إذا زودت أوكرانيا بالدبابات.

وقال بن والاس أمام البرلمان “وردت أنباء عن أن بولندا حريصة جدا بكل وضوح على التبرع ببعض دبابات ليوبارد، وكذلك فنلندا”.

وأضاف “كل هذا يتوقف حاليا على قرارات الحكومة الألمانية، ليس فقط على ما إذا كان الألمان سيوفرون دبابات ليوبارد الخاصة بهم، وإنما على ما إذا كانوا سيسمحون للآخرين بذلك. أدعو زملائي الألمان إلى فعل ذلك”.

واستقالت وزيرة الدفاع الألمانية كريستينه لامبريشت، الاثنين، مع تعرّض حكومتها لضغوط متزايدة للسماح للحلفاء بإرسال دبابات إلى أوكرانيا، وذلك في بداية أسبوع من المرجح أن يكون محوريا بالنسبة لخطط الغرب لزيادة تسليح كييف.

وقاومت ألمانيا مثل هذا التحرك حتى الآن، قائلة إنه لا ينبغي تزويد أوكرانيا بالدبابات الغربية إلا إذا كان هناك اتفاق بين حلفاء كييف الرئيسيين، خاصة الولايات المتحدة.

وردّا على ذلك، قال والاس “أعلم أن هناك مخاوف داخل المؤسسة السياسية الألمانية من أنهم لا يريدون التحرك بمفردهم. حسنا، إنهم ليسوا بمفردهم”.

وأضاف أن حجم الدعم سيتضح في اجتماع لحلفاء أوكرانيا سيُعقد في رامشتاين في ألمانيا الجمعة.