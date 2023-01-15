حمة الهمامي: حكم قيس سعيّد لن يطول ومصيره السجن أو الهروب للخارج (فيديو)

قال الأمين العام لحزب العمال التونسي حمة الهمّامي إن حكم الرئيس قيس سعيّد لن يعمر طويلا، وسيلقى مصير نظام حكم الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي.

وأضاف الهمامي في لقاء مع برنامج (المسائية) على قناة الجزيرة مباشر، مساء السبت، أن الشعب الذي أسقط زين العابدين بن علي قادر على إسقاط قيس سعيّد، مشيرا إلى أن “بن علي كانت لديه أدوات وأجهزة أمنية قوية واستفاد من ظروف اقتصادية وسياسية ومالية جيدة، في حين أن قيس سعيّد ليس لديه سوى الكلام والوعيد”.

وتابع “قيس سعيّد فقد جميع مناصريه، وهو يعيش معزولا داخل قصر قرطاج، ولم يبق له من داعم سوى الأجهزة الأمنية”.

واتهم الهمامي قيس سعيّد بتصفية “المكاسب الديمقراطية للثورة التونسية من خلال الاعتماد على المرسوم رقم 54 والانقلاب على الدستور وتشكيل برلمان ممسوخ”، على حد وصفه.

وقال إن الرسالة التي وجّهها المشاركون في مسيرات العاصمة تونس لقيس سعيّد هي “رغم موازين القوى غير المتساوية، فإن مآلات نظام حكمه ماضية إلى الزوال”.

وشارك آلاف التونسيين من أنصار “جبهة الخلاص الوطني” وأحزاب وحركات اجتماعية أخرى في مسيرات احتجاجية بالعاصمة تونس في الذكرى الثانية عشرة لثورة الياسمين، للمطالبة برحيل الرئيس قيس سعيّد، ودفاعا عن الحرية والديمقراطية.

وكان سعيّد قد استبق المظاهرات بقوله إنه لا عودة إلى الوراء، بينما دعا اتحاد الشغل إلى “خيار ثالث” وحشد أنصاره لما سمّاها المعركة الوطنية لإنقاذ تونس.

وتعليقا على مشاركته في المسيرات بشارع الحبيب بورقيبة، قال الهمامي “إن مصير الرئيس قيس سعيّد سيكون السجن أو الهروب إلى الخارج”.

الرئيس التونسي الأسبق #المنصف_المرزوقي للجزيرة مباشر: أطالب الجيش بإزاحة #قيس_سعيّد من الحكم وإعادة السلطة إلى الشعب#تونس 🇹🇳 pic.twitter.com/M37roGSP6x — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) January 14, 2023

وأضاف زعيم حزب العمال المعارض “مسيرات اليوم هي الأهم في تاريخ الشعب التونسي منذ الثورة”، مؤكدا أن قوات الأمن منعت العديد من التونسيين من الوصول إلى العاصمة والمشاركة في هذه المسيرات.

واتهم الهمامي أحزاب المعارضة بالانشغال بالخلافات السياسية خلال العشرية الماضية، وهو ما أثر على نتائج أداء الحكومات السابقة.

وقال “نحن كأحزاب ديمقراطية اجتماعية، نبحث عن طريق مستقل لإنقاذ تونس من ديكتاتورية قيس سعيّد، وبناء منظومة ديمقراطية اجتماعية يكون فيها الشعب التونسي هو المقرر الأول لبرنامج هذه المرحلة المستقبلية”.