تصرّفه أعجب الآلاف.. أستاذ جامعي في مصر يحمل ابنة طالبة حتى نهاية امتحانها

في لفتة إنسانية لاقت إعجاب الآلاف على مواقع التواصل الاجتماعي، نشر أستاذ جامعي مصري صورة له حاملًا طفلة صغيرة داخل إحدى لجان الامتحانات.

وتبيّن من الصورة أن الطفلة هي ابنة طالبة، وبادر الأكاديمي بحملها حتى تنتهي أمها من أداء امتحانها.

ونشر أستاذ الاقتصاد والاستثمار بمدينة الثقافة والعلوم بمدينة 6 أكتوبر (شرق القاهرة) علي الإدريسي صورة له مع الطفلة (بتول) عبر حسابه بفيسبوك، وعلّق عليها قائلًا “بنت طالبة عندي في اللجنة، وهي تراقب معي بالامتحانات”.

وأعاد مغردون نشر الصورة وتداولها عبر المنصات المختلفة، وأبدى ناشطون إعجابهم بتصرف الأستاذ ومحاولته التخفيف عن الطالبة، حتى لا يؤثّر حملها لابنتها على أدائها في الامتحان.

واحتفت مدينة الثقافة والعلوم -مجمّع كليات خاصة- بصورة الأستاذ الجامعي عبر صفحتها الرسمية بفيسبوك، مشيرة إلى أن طلاب معهد أكتوبر العالي فوجئوا بحمل الأستاذ المساعد لطفلة لم يتجاوز عمرها عامين، معتقدين أنها ابنته.

وقالت “في هذا الظرف الاستثنائي، بادر الأستاذ الجامعي بتفعيل روح القانون، ولاقى المشهد الإنساني استحسان باقي الطلاب الذين كانوا يؤدون الامتحان، وأعضاء هيئة التدريس”.

ولم يكن الإدريسي يتوقع تداول الصورة وحصدها آلاف المشاركات، وذكر في تصريحات لصحيفة محلية أنها كانت “عفوية” أثناء إشرافه على لجنة الطلاب، مشيرًا إلى أن الطفلة تتفاعل سريعًا مع من يداعبها.

ووصف الإدريسي صورته مع الطفلة بأنها “لفتة إنسانية”، وعدّها رسالة للمدرسين المتعنتين مع الطلاب رغم الظروف الواقعة عليهم.

بدورها، توجهت الطالبة -والدة الطفلة بتول- بالشكر للأستاذ، مؤكدة امتنانها لما صنع، بينما دعا الطلاب مدرسيهم إلى الاقتداء بهذا المُعلّم، وعدم التعنت معهم خلال العملية التعليمية، مؤكدين ضرورة الإعلاء لقيمة الجانب الإنساني على الدوام.