المغرب: عرض بقايا عظمية لأسد الأطلس عمرها 110 آلاف عام (فيديو)

عرضت وزارة الشباب والثقافة والتواصل المغربية، يوم الجمعة، بقايا عظمية لأسد الأطلس يعود تاريخها إلى نحو 110 آلاف عام.

وجرى العرض في العاصمة الرباط بحضور وزير الشباب والثقافة المهدي بنسعيد، وعدد من الخبراء والباحثين.

افتتاح معرض حول أسد الأطلس وتوقيع اتفاقية لحماية المواقع الجيولوجية .. عودة في هذا الفيديو لأهم اللحظات خلال حدث يوم أمس pic.twitter.com/WRInR8hGWx — MJCC وزارة الشباب والثقافة والتواصل (@mjcc_gov) January 14, 2023

وكان المعهد الوطني لعلوم الآثار والتراث (حكومي) قد أعلن في بيان له، خلال شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، عن اكتشاف بقايا عظمية لأسد الأطلس.

وقال المعهد حينها إن فريقًا من باحثيه وآخرين من جامعة أريزونا بالولايات المتحدة الأمريكية وجامعة إيكس مارسيليا بفرنسا، تمكن من العثور في موقع بيزماون بالصويرة (غرب) على بقايا عظمية لأسد الأطلس يعود تاريخها إلى ما بين 100 و110 آلاف سنة.

وبعد ذلك شهدت الحديقة الوطنية تنظيم محاضرة حول أسد الأطلس بمشاركة باحثين ومتخصصين في علوم ما قبل التاريخ، قبل أن يتم توقيع اتفاقية شراكة بين وزارة الشباب والثقافة والتواصل ووزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة تهدف لحماية المواقع الجيولوجية. pic.twitter.com/ps1F8EkLmR — MJCC وزارة الشباب والثقافة والتواصل (@mjcc_gov) January 13, 2023

والأسد البربري أو أسد الأطلس هو إحدى سلالات الأسود التي انقرضت في البرية خلال أوائل القرن العشرين، والتي استوطنت دول شمالي أفريقيا وخاصة جبال الأطلس في المغرب.

واعتُقد لفترة طويلة أنه انقرض تمامًا في أوائل 1940، ولم يبق منه سوى أربعين أسدًا تم الاحتفاظ بها في حدائق الحيوانات والمحميات الخاصة في المملكة المغربية.

وخلصت الدراسات التي أُنجزت خلال العقود الثلاثة الماضية إلى أن أسد الأطلس يتميز ببعض السمات التي جعلت من هذه الأسود البربرية سلالة نادرة.

تراثنا 6: أسد الأطلس، زئير يمتد لآلاف السنين يعتبر المغرب مهدا للعديد من المواقع الأثرية المعروفة بقيمتها العالمية، وقد سلط العديد منها الضوء على ثراء وتنوع الحيوانات. من بين البقايا العظمية المكتشفة نذكر تلك التي تخص الأسود حيث جعلت من الممكن تتبع تاريخها لأكثر من مليوني سنة. pic.twitter.com/5cH0zKJxIb — MJCC وزارة الشباب والثقافة والتواصل (@mjcc_gov) January 13, 2023

وكشفت إدارة المعهد المغربي لعلوم الآثار والتراث أنه للمرة الأولى في تاريخ البحث الأثري، يتم العثور على آثار لأسد الأطلس غربي المملكة بعد التعرف على وجوده في مناطق مختلفة، حتى صار رمزًا لهذا البلد.