الأخبار

شاهد: دمار واسع بسبب عواصف ضربت ألاباما الأمريكية وسقوط قتلى

14/1/2023-|آخر تحديث: 14/1/202309:37 PM (مكة المكرمة)

لقي 7 أشخاص على الأقل مصرعهم في زوبعة وعواصف قوية ضربت ولايتي ألاباما وجورجيا جنوب شرقي الولايات المتحدة، حسب ما أفادت السلطات المحلية.

وأكد نائب مدير خدمات الطوارئ الأمريكية غاري ويفر أن 6 أشخاص على الأقل لقوا حتفهم في مقاطعة أوتوغا وسط ألاباما.

كما قُتل طفل (6 أعوام) في مقاطعة بوتس بولاية جورجيا على بعد 90 كيلومترا جنوب أتلانتا، بعد سقوط شجرة على سيارة كان بداخلها، وفق ما أفادت وسائل إعلام محلية، وكما أكد لاحقا حاكم الولاية بريان كمب الذي كتب على تويتر “عائلتنا كلها حزينة بسبب هذه المأساة”.

وضربت زوبعة منطقة دالاس حيث دمرت أسطح مبانٍ وتسببت في “أضرار كبيرة”، حسب رئيس بلدية سيلما جيمس بيركنز الذي دعا السكان إلى الابتعاد عن الطرق وخطوط الكهرباء التي سقطت”.

ومنذ الخميس الماضي، شهدت ولايات جنوب شرقي البلاد ما لا يقل عن 45 زوبعة، وفقا لتقرير أولي صادر عن المركز الأمريكي للتنبؤ بالعواصف.

ودمرت الرياح العاتية والأمطار الغزيرة منازل وتركت عشرات الآلاف بدون كهرباء في أجزاء من ولايات جورجيا ومسيسيبي وألاباما.

وقالت حاكمة ولاية ألاباما كاي آيفي على تويتر “أنا حزينة لأنني علمت أن 6 من سكان ألاباما لقوا حتفهم بسبب العواصف التي اجتاحت الولاية”.

وأعلنت كاي آيفي، يوم الخميس، حالة الطوارئ في 6 مقاطعات في ألاباما تضررت بشدة من العواصف، وهي أوتوجا وتشامبرز وكوسا ودالاس وإلمور و تالابوسا.

وألغت السلطات أو أجلت أكثر من 250 رحلة في مطار هارتسفيلد جاكسون أتلانتا الدولي ومطار شارلوت دوغلاس الدولي.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي + وكالات