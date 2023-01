شاهد: دمار واسع بسبب عواصف ضربت ألاباما الأمريكية وسقوط قتلى

لقي 7 أشخاص على الأقل مصرعهم في زوبعة وعواصف قوية ضربت ولايتي ألاباما وجورجيا جنوب شرقي الولايات المتحدة، حسب ما أفادت السلطات المحلية.

وأكد نائب مدير خدمات الطوارئ الأمريكية غاري ويفر أن 6 أشخاص على الأقل لقوا حتفهم في مقاطعة أوتوغا وسط ألاباما.

كما قُتل طفل (6 أعوام) في مقاطعة بوتس بولاية جورجيا على بعد 90 كيلومترا جنوب أتلانتا، بعد سقوط شجرة على سيارة كان بداخلها، وفق ما أفادت وسائل إعلام محلية، وكما أكد لاحقا حاكم الولاية بريان كمب الذي كتب على تويتر “عائلتنا كلها حزينة بسبب هذه المأساة”.

So as not to disrupt ongoing rescue and recovery efforts on the ground, Lt. Governor @burtjonesforga , @GeorgiaEMAHS Director Stallings, and I viewed areas damaged by yesterday’s severe storms from the air today. All available state resources are going to support those responding. pic.twitter.com/NmiaM1tx3r

وضربت زوبعة منطقة دالاس حيث دمرت أسطح مبانٍ وتسببت في “أضرار كبيرة”، حسب رئيس بلدية سيلما جيمس بيركنز الذي دعا السكان إلى الابتعاد عن الطرق وخطوط الكهرباء التي سقطت”.

ومنذ الخميس الماضي، شهدت ولايات جنوب شرقي البلاد ما لا يقل عن 45 زوبعة، وفقا لتقرير أولي صادر عن المركز الأمريكي للتنبؤ بالعواصف.

ودمرت الرياح العاتية والأمطار الغزيرة منازل وتركت عشرات الآلاف بدون كهرباء في أجزاء من ولايات جورجيا ومسيسيبي وألاباما.

وقالت حاكمة ولاية ألاباما كاي آيفي على تويتر “أنا حزينة لأنني علمت أن 6 من سكان ألاباما لقوا حتفهم بسبب العواصف التي اجتاحت الولاية”.

وأعلنت كاي آيفي، يوم الخميس، حالة الطوارئ في 6 مقاطعات في ألاباما تضررت بشدة من العواصف، وهي أوتوجا وتشامبرز وكوسا ودالاس وإلمور و تالابوسا.

I am sad to have learned that six Alabamians were lost to the storms that ravaged across our state. My prayers are with their loved ones and communities. We are far too familiar with devastating weather, but our people are resilient. We will get through it and be stronger for it.

— Governor Kay Ivey (@GovernorKayIvey) January 13, 2023