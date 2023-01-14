“عِيشة الموت أحسن منها”.. الجزيرة مباشر ترصد تفاصيل قاسية بمخيمات النزوح السوري (فيديو)

من داخل خيمة تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة، حكى النازح السوري المسنّ أبو خالد لمراسل الجزيرة مباشر، تفاصيل صعبة عن حياته داخل مخيم الجنينة بريف إدلب شمال غربي البلاد.

وتحدّث أبو خالد عن مرضه الذي أقعده فأصبح لا يجد ثمن الدواء ولا التدفئة في الخيمة التي يعيش فيها مع زوجته وأولاده، بل لا يجد ثمن خزان ماء يكفيه فيضطر إلى اقتراض مياه الشرب من جيرانه حتى لا يموت عطشًا هو وأسرته.

"سيدة نازحة تشتكي: ما عندي بيت يؤويني" وتختصر وضع المخيم: كله تحت الصفر 😢#الجزيرة_مباشر #12شتاء_قارسا pic.twitter.com/161PlNXUbU — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) January 14, 2023

وروت الزوجة أم خالد وهي تغالب دموعها تفاصيل محزنة عن افتقارهم للمواد الأساسية من الخبز والغاز ونحوهما، مضيفة أن كثيرًا من الوعود التي سمعوا عنها من منظمات الإغاثة بإرسال المساعدات لم تتحقق.

“نحن نعيش عيشة الموت أحسن منها”.. هكذا لخصت نازحة أخرى حجم المعاناة التي يعيشها سكان المخيم، بعدما فقدوا كل أمل في الحياة، وغابت عنهم أبسط مقومات المعيشة، في ظل نقص الماء والغذاء والتدفئة، خاصة مع برودة الشتاء القارس الذي لا يفرق بين كبير وصغير، أو شيخ أو طفل أو امرأة.

ويؤكد النازحون أن نقص التدفئة وارتفاع أسعار المحروقات أرغماهم على استخدام المواد البديلة الرخيصة مثل البلاستيك والكرتون، مما أدى إلى ارتفاع نسبة الإصابة بالأمراض الصدرية والتنفسية لدى الأطفال.

وفي وقت سابق، قال مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة غير بيدرسون، إن السوريين يواجهون أزمة إنسانية واقتصادية متفاقمة داخل البلاد وخارجها، ووصف خلال إحاطته الدورية أمام مجلس الأمن الدولي الوضع في سوريا بـ”الأكثر خطورة” في مخيمات النازحين.

كما أكد مساعد الأمين العام للشؤون الإنسانية، مارتن غريفيث، أن ستة ملايين سوري بحاجة إلى مساعدة عاجلة هذا الشتاء.