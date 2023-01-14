موجة انتقادات وسخرية من إعلامي مصري دعا الشعب إلى التقشف “من أجل الوطن” (فيديو)

تعرض الإعلامي المصري مصطفى بكري لموجة لاذعة من النقد والهجوم، بعد تصريحات دعا فيها المصريين إلى التقشف وتحمل الظروف المعيشية الصعبة التي يئن تحت وطأتها عموم المواطنين.

وقال بكري خلال لقاء على إحدى الفضائيات الخاصة، إنه لابد من التكاتف مع الدولة المصرية، مؤكدًا أن البلاد صامدة كما كانت وستظل، وأن الشعب المصري لديه من الإصرار والعزيمة ما يعينه على تحمل الصعاب من أجل وطنه، وفق تعبيره.

وأضاف بكري “إحنا اللي اتربينا على البتاو والمش والشلولو وقادرين نستحمل تاني عشان نقف مع مصر، وواثق بإذن الله بعد ما أخذنا درس من سنوات وهنعدي”.

يقول الأستاذ مصطفى بكري: نحن في سفينة واحدة، وإن غرقت سنموت جميعا.

هذا كلام صائب من الناحية المبدئية، لكن ماذا نفعل إن كان هناك إصرار على خرق السفينة؟

أليس من الواجب على بكري وزملائه بالبرلمان أن يكونوا هم أول من يسارع إلى وقف هذا الخرق، أو منع استمرار سير السفينة في اتجاه الغرق؟ — عمار علي حسن Ammar Ali Hassan (@ammaralihassan) January 13, 2023

وعلى الفور ضجت مواقع التواصل بموجة من السخرية والغضب من هذه الدعوات التي تطالب المصريين بالصبر والتحمل.

ودعا المدوّنون، الإعلاميين إلى التوقف عن مثل هذا النوع من الخطاب الإعلامي، وتحميل الحكومة مسؤوليتها في إيجاد حلول حقيقية للمشكلات التي تسببت فيها سياساتها الاقتصادية خلال السنوات الأخيرة.

مصطفى بكري بيقول أنه اتربي علي المش والشلولو..فنصيحة محدش يحرم عياله من حاجة عشان ما يطلعوش ولاد كلب مستعدين يبيعوا نفسهم عشان الفلوس 🥺 pic.twitter.com/jEiVFDudE6 — Hany (@hanysaad76) January 13, 2023

وعانى المصريون خلال العام المنصرم من تداعيات تعويم الجنيه وتراجع قيمته، وشح الدولار في الأسواق المصرية، فضلا عن ارتفاع فاتورة الواردات، وهو ما انعكس سلبًا على القدرة الشرائية للمواطن في نهاية المطاف.

واضطرت الحكومة المصرية إلى التفاوض مجددا مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد بقيمة 3 مليارات دولار خلال السنوات الأربع القادمة.