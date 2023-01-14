“إكس بي بي 1.5”.. متحور أوميكرون الجديد وراء 43% من حالات كورونا في أمريكا

أظهرت بيانات المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض، تقديرات تشير إلى أن متحور أوميكرون (إكس بي بي 1.5) السريع الانتشار تسبب في 43% من حالات كوفيد-19 في البلاد، الأسبوع المنتهي يوم 14 يناير/ كانون الثاني.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد قالت في وقت سابق، إن المتحور الفرعي (إكس بي بي 1.5) من أوميكرون -المتحور من فيروس كورونا- ربما يكون المتسبب في زيادة حالات الإصابة بالفيروس.

قال مسؤولون في #منظمة_الصحة_العالمية إنه يتعين على الدول أن تدرس توصية الركاب بوضع كمامات خلال الرحلات الطويلة في ظل الانتشار السريع لأحدث متحور من فيروس #كورونا.. تعرف أكثر على التفاصيل من خلال موقعنا عبر الرابط التاليhttps://t.co/Cjas1XldQJ#طب #صحة#مع_الحكيم#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/wb8NPXe0BO — مع الحكيم (@m3alhakim) January 12, 2023

أعلى من النسبة

وتسبب المتحور في 30% من الحالات في الأسبوع الأول من يناير، وهي أعلى من النسبة التي قدرتها المراكز الأسبوع الماضي عند 27.6%.

ومتحور “إكس بي بي 1.5” ذو الصلة بأوميكرون هو حاليًّا المتحور الأكثر انتقالًا، وهو أحد سلالات (إكس بي بي) الذي تم رصده لأول مرة في أكتوبر/ تشرين الأول والمتكون من خليط من متحورَين آخرَين من متحورات أوميكرون.

وكشفت منظمة الصحة العالمية هذا الأسبوع أن (إكس بي بي 1.5) ربما يحفز انتشار مزيد من حالات كوفيد-19 استنادًا إلى الصفات الوراثية وتقديرات معدل النمو المبكر.

#COVID19 transmission is on the rise in your community again? Here is how you can assess and reduce your risk of infection ⬇️ Get vaccinated

Wear a mask

Avoid crowds

Open windows

Clean your hands pic.twitter.com/7cPSjasl9a — World Health Organization (WHO) (@WHO) January 13, 2023

وقالت مراكز مكافحة الأمراض إن الانتشار المتزايد لحالات (إكس بي بي 1.5) تخطى متحور أوميكرون المهيمن السابق (بي كيو 1.1) و(بي كيو 1) المتفرعين من (بي إيه 5).

وفي هذا السياق كشفت منظمة الصحة العالمية في وقت سابق أن المتحور الفرعي (إكس بي بي 1.5) من أوميكرون، ربما يكون المتسبب في زيادة حالات الإصابة بالفيروس.

وقالت إن اجتماعًا فنيًّا عُقد في الخامس من يناير لإجراء تقييم لمخاطر المتحور على الصحة العامة، وإنه “استنادًا إلى خصائصه الوراثية وتقديرات معدل النمو المبكرة، ربما يساهم (إكس بي بي 1.5) في زيادة الإصابات”.

This month marks two years since the first #COVID19 vaccine was administered in the U.S. Although too many lives have been lost to COVID-19, vaccination has helped save millions of lives. Get an updated booster if you have not yet received one. https://t.co/009bOerScg. pic.twitter.com/nmrOs8zMEu — CDC (@CDCgov) December 19, 2022

ولكنها ذكرت أنه ليس لديها إلا “ثقة منخفضة” في التقييم لأن البيانات مستمد أغلبها من دولة واحدة فقط، وهي الولايات المتحدة التي قدمت أكثر من 80% من بيانات التسلسلات.

وكانت وزارة الصحة الأمريكية قد مددت حالة الطوارئ الصحية العامة بسبب جائحة كوفيد-19 مما يسمح لملايين الأمريكيين بالاستمرار في الحصول على فحوص ولقاحات وعلاجات مجانية.

وأُعلنت حالة الطوارئ أول مرة في يناير 2020 مع بدء جائحة فيروس كورونا وظلت تُمدَّد كل 3 أشهر منذ ذلك التاريخ، وكان من المقرر أن ينتهي العمل بموجبها هذا الأسبوع.

مددت وزارة الصحة الأميركية – الأربعاء- حالة الطوارئ الصحية العامة الخاصة بجائحة "كوفيد-19"، مما يسمح لملايين الأميركيين بمواصلة تلقي الاختبارات واللقاحات والعلاجات المجانية.#طب #صحة#مع_الحكيم#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/sCG4W7DQbs — مع الحكيم (@m3alhakim) January 13, 2023

وأدت زيادة توفر اللقاحات والأدوية إلى تضاؤل كبير في معدل الوفيات الناجمة عن كوفيد-19 منذ وقت مبكر من ولاية الرئيس جو بايدن حينما كان يموت 3 آلاف أمريكي كل يوم.

لكن ما زال المئات يموتون يوميًّا بسبب الفيروس في الولايات المتحدة، بحسب المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

وأظهرت أحدث بيانات للمراكز ارتفاع عدد الإصابات اليومية في الولايات المتحدة إلى أكثر من 67 ألفًا في المتوسط بدءًا من الرابع من يناير الجاري مع تسجيل حوالي 390 وفاة مرتبطة بالفيروس يوميًّا.

وما زال هذا المعدل أقل كثيرًا من المستويات القياسية المسجلة في يناير من العام الماضي بسبب المتحور أوميكرون.