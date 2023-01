“إكس بي بي 1.5”.. متحور أوميكرون الجديد وراء 43% من حالات كورونا في أمريكا

أظهرت بيانات المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض، تقديرات تشير إلى أن متحور أوميكرون (إكس بي بي 1.5) السريع الانتشار تسبب في 43% من حالات كوفيد-19 في البلاد، الأسبوع المنتهي يوم 14 يناير/ كانون الثاني.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد قالت في وقت سابق، إن المتحور الفرعي (إكس بي بي 1.5) من أوميكرون -المتحور من فيروس كورونا- ربما يكون المتسبب في زيادة حالات الإصابة بالفيروس.

وتسبب المتحور في 30% من الحالات في الأسبوع الأول من يناير، وهي أعلى من النسبة التي قدرتها المراكز الأسبوع الماضي عند 27.6%.

ومتحور “إكس بي بي 1.5” ذو الصلة بأوميكرون هو حاليًّا المتحور الأكثر انتقالًا، وهو أحد سلالات (إكس بي بي) الذي تم رصده لأول مرة في أكتوبر/ تشرين الأول والمتكون من خليط من متحورَين آخرَين من متحورات أوميكرون.

وكشفت منظمة الصحة العالمية هذا الأسبوع أن (إكس بي بي 1.5) ربما يحفز انتشار مزيد من حالات كوفيد-19 استنادًا إلى الصفات الوراثية وتقديرات معدل النمو المبكر.

وقالت مراكز مكافحة الأمراض إن الانتشار المتزايد لحالات (إكس بي بي 1.5) تخطى متحور أوميكرون المهيمن السابق (بي كيو 1.1) و(بي كيو 1) المتفرعين من (بي إيه 5).

وقالت إن اجتماعًا فنيًّا عُقد في الخامس من يناير لإجراء تقييم لمخاطر المتحور على الصحة العامة، وإنه “استنادًا إلى خصائصه الوراثية وتقديرات معدل النمو المبكرة، ربما يساهم (إكس بي بي 1.5) في زيادة الإصابات”.

