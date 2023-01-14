ضرب بالهراوات ورش برذاذ الفلفل.. مستوطنون يعتدون على فلسطينيين وأجانب أثناء رحلة سياحية في الضفة (فيديو)

اعتدى مستوطنون، أمس الجمعة، بالضرب على مجموعة من الشبان الفلسطينيين والمتضامنين الأجانب، عددهم نحو 40 شخصا، خلال مشاركتهم في مسار سياحي قرب بلدة العوجا شمال أريحا.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن الناشط الحقوقي في العوجا (ثائر نجوم) أن مجموعة من الشبان برفقة متضامنين أجانب كانوا في مسار سياحي قرب العوجا، حوصروا بعدد من المستوطنين الذين باغتوهم بالضرب بالعصي ورش غاز الفلفل على وجوههم.

وكشف أن الاعتداء أدى إلى إصابة فتاة من إيطاليا بكسور ورضوض في اليد، إضافة إلى إصابة عدد من الشبان برضوض والغاز الحارق على وجوههم.

גורם ביטחוני: "מספר מתיישבים הגיעו היום לכפר מוערג'את בבקעה, שם תקפו קבוצת פלסטינים ופעילים זרים מאוניברסיטת ביר זית. המתיישבים יידו אבנים, ריססו גז פלפל והיכו את הקבוצה באלות. בשלב מסויים הגיע כוח צה"ל והמתיישבים ברחו מהמקום". בסרטון: תיעוד פלסטיני@ItayBlumental @GalAharonovich pic.twitter.com/6TbKaVJWqO — כאן חדשות (@kann_news) January 13, 2023

وسلك المشاركون طريقهم في منطقة المعرجات بالأغوار، بعد ظهر أمس الجمعة، قبل أن تعترضهم مجموعة من المستوطنين المسلحين الذين اعتدوا عليهم بالهراوات.

كما أصيب عدد من الطلاب بالترويع بعد مباغتة المستوطنين لهم، ونُقل بعضهم إلى مستشفى رام الله لتلقي العلاج، ومن بينهم متضامنون يحملون الجنسيات الأمريكية والفرنسية والإيطالية.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤول أمني قوله، إن مجموعة من المستوطنين وصلوا إلى قرية معرجات في البقاع، وهاجموا مجموعة من الفلسطينيين والأجانب من جامعة بيرزيت، ورشقوهم بالحجارة ورشوا عليهم رذاذ الفلفل، وضربوا المجموعة بالهراوات.

وذكرت أن قوة من الجيش الإسرائيلي وصلت إلى الموقع، وفرّ المستوطنون من المكان، وفق الهيئة.

اشتية يحذر

من جانبه، حذر رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية من التبعات الخطيرة لاعتداءات المستوطنين، وقال “إن هذا الاعتداء يحمل نُذر مخاطر كبيرة، باعتباره يشكل ترجمة عملية للتهديدات التي توعّد بها غلاة المتطرفين الذين صعدوا إلى سدة الحكم في إسرائيل”.

وطالب رئيس الوزراء الأمم المتحدة والولايات المتحدة والدول الأوربية، التي تعرّض عدد من مواطنيها للاعتداء وأدى إلى إصابة عدد منهم بجروح والترويع، إلى التدخل العاجل لإيقاف الجرائم الممنهجة والمتنقلة التي يتبادل فيها المستوطنون وجنود الاحتلال الأدوار.

وأشار إلى “عمليات القتل والإعدامات الميدانية، التي ذهب ضحيتها منذ بداية العام 9 شهداء من بينهم 3 أطفال في جنين ونابلس وقباطية وسلفيت والظاهرية ومخيمات بلاطة وقلنديا والدهيشة، وعدد من المصابين، إضافة إلى عمليات الهدم والاعتقال والترويع والاستيلاء على الأراضي والممتلكات التي يمارسها جنود الاحتلال والمستوطنون في الأراضي المحتلة”.