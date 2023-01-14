تشاهدون اليوم على الجزيرة مباشر 14 يناير/ كانون الثاني 2023

ندعوكم متابعينا إلى المشاركة بآرائكم وأسئلتكم في الفعاليات التالية المقرر أن تكون في قائمة الأحداث التي تنقلها إليكم الجزيرة مباشر اليوم السبت 14 يناير/ كانون الثاني 2023.

تواصلوا معنا عبر تطبيق واتساب الخط الساخن للجزيرة مباشر على الرقم 0097450978083، ويمكنكم المشاركة في الفعاليات المختلفة بإرسال رسالة نصية أو صوتية أو فيديو.

عكار – لبنان

10:30 بتوقيت مكة المكرمة.

12 شتاءً قارسًا.. الجزيرة مباشر ترصد أوضاع اللاجئين السوريين.

القدس

11:00 بتوقيت مكة المكرمة.

جولة للجزيرة مباشر داخل سوق خان الزيت في البلدة القديمة.

غزة

11:30 بتوقيت مكة المكرمة.

ترميم منطقة “النصب التذكاري للجندي المجهول” بحي الرمال وسط غزة.

تونس

12:00 بتوقيت مكة المكرمة.

مسيرة في ساحة الباساج بمناسبة الذكرى الـ12 للثورة التونسية.

تونس

12:00 بتوقيت مكة المكرمة.

مظاهرة بمناسبة الذكرى الثانية عشرة للثورة التونسية دعت إليها جبهة الخلاص الوطني.

تونس

12:30 بتوقيت مكة المكرمة.

مظاهرة للهيئة الوطنيّة للدفاع عن الحريات والديمقراطية في الذكرى الـ12 للثورة التونسية.

تونس

13:00 بتوقيت مكة المكرمة.

وقفة بعنوان “تصديًا للانقلاب وحماية لحقوق الشعب” بمناسبة الذكرى الـ12 للثورة التونسية.

موغلا – تركيا

13:00 بتوقيت مكة المكرمة.

كلمة للرئيس التركي خلال حفل افتتاح مشاريع عدة.

الخرطوم – السودان

13:00 بتوقيت مكة المكرمة.

لقاء جماهيري رفضًا للاتفاق الإطاري تحت شعار “الدين والوطن دونهما المهج والأرواح”.

شمال حلب – سوريا

14:00 بتوقيت مكة المكرمة.

12 شتاءً قارسًا.. الجزيرة مباشر ترصد أوضاع النازحين السوريين في مخيمات إعزاز.

الخرطوم

14:00 بتوقيت مكة المكرمة.

دعوات إلى التظاهر من وسط الخرطوم إلى القصر الجمهوري للمطالبة بحرية المعتقلين.

لندن

14:00 بتوقيت مكة المكرمة.

مؤتمر في بريطانيا لمنظمة “مجلس الشعب” رفضًا لسياسات حكومة المحافظين التقشفية.

الخرطوم

15:00 بتوقيت مكة المكرمة.

مؤتمر صحفي للجان المقاومة والهيئات الثورية بشأن موقفها من الاتفاق الإطاري.

ألمانيا

16:00 بتوقيت مكة المكرمة.

خطاب للمستشار الألماني خلال تدشين محطة جديدة للغاز المسال.

الفاتيكان

15:00 بتوقيت مكة المكرمة.

جنازة الكاردينال “جورج بيل” من كاتدرائية القديس بطرس.

نابلس – فلسطين

16:00 بتوقيت مكة المكرمة.

حفل استقبال الشيخ عبد العزيز بن عبد الرحمن بن حسن آل ثاني رئيس مجلس أمناء مؤسسة قدسنا الوقفية.

جنين – فلسطين

16:00 بتوقيت مكة المكرمة.

تأبين “محمد بدارنة” الذي استشهد برصاص قوات الاحتلال.

باريس

16:10 بتوقيت مكة المكرمة.

مظاهرة لعدد من أبناء “الجالية التونسية في فرنسا” ضد سياسات الرئيس قيس سعيد.

إسطنبول

17:00 بتوقيت مكة المكرمة.

مؤتمر شعبي لفلسطينيي الخارج تحت عنوان “واقع الاستيطان.. نظرة قانونية وسبل مقاومته من فلسطينيي الخارج”.

البصرة – العراق

18:00 بتوقيت مكة المكرمة.

رصد الفعاليات المصاحبة لبطولة خليجي 25 في كورنيش البصرة.

جنين

18:00 بتوقيت مكة المكرمة.

بيت عزاء “عبد الهادي نزال” الذي استشهد برصاص الاحتلال في بلدة قباطية.

قلنديا – فلسطين

19:00 بتوقيت مكة المكرمة.

تأبين “سمير أصلان” الذي استشهد برصاص الاحتلال أثناء اعتقال نجله.

جنين

19:00 بتوقيت مكة المكرمة.

بيت عزاء “حبيب كميل” في بلدة قباطية الذي استشهد برصاص الاحتلال.

تل أبيب

19:30 بتوقيت مكة المكرمة.

مظاهرة رافضة لسياسات الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو.