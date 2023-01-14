تشاهدون اليوم على الجزيرة مباشر 14 يناير/ كانون الثاني 2023
ندعوكم متابعينا إلى المشاركة بآرائكم وأسئلتكم في الفعاليات التالية المقرر أن تكون في قائمة الأحداث التي تنقلها إليكم الجزيرة مباشر اليوم السبت 14 يناير/ كانون الثاني 2023.
تواصلوا معنا عبر تطبيق واتساب الخط الساخن للجزيرة مباشر على الرقم 0097450978083، ويمكنكم المشاركة في الفعاليات المختلفة بإرسال رسالة نصية أو صوتية أو فيديو.
عكار – لبنان
10:30 بتوقيت مكة المكرمة.
12 شتاءً قارسًا.. الجزيرة مباشر ترصد أوضاع اللاجئين السوريين.
القدس
11:00 بتوقيت مكة المكرمة.
جولة للجزيرة مباشر داخل سوق خان الزيت في البلدة القديمة.
غزة
11:30 بتوقيت مكة المكرمة.
ترميم منطقة “النصب التذكاري للجندي المجهول” بحي الرمال وسط غزة.
تونس
12:00 بتوقيت مكة المكرمة.
مسيرة في ساحة الباساج بمناسبة الذكرى الـ12 للثورة التونسية.
تونس
12:00 بتوقيت مكة المكرمة.
مظاهرة بمناسبة الذكرى الثانية عشرة للثورة التونسية دعت إليها جبهة الخلاص الوطني.
تونس
12:30 بتوقيت مكة المكرمة.
مظاهرة للهيئة الوطنيّة للدفاع عن الحريات والديمقراطية في الذكرى الـ12 للثورة التونسية.
تونس
13:00 بتوقيت مكة المكرمة.
وقفة بعنوان “تصديًا للانقلاب وحماية لحقوق الشعب” بمناسبة الذكرى الـ12 للثورة التونسية.
موغلا – تركيا
13:00 بتوقيت مكة المكرمة.
كلمة للرئيس التركي خلال حفل افتتاح مشاريع عدة.
الخرطوم – السودان
13:00 بتوقيت مكة المكرمة.
لقاء جماهيري رفضًا للاتفاق الإطاري تحت شعار “الدين والوطن دونهما المهج والأرواح”.
شمال حلب – سوريا
14:00 بتوقيت مكة المكرمة.
12 شتاءً قارسًا.. الجزيرة مباشر ترصد أوضاع النازحين السوريين في مخيمات إعزاز.
الخرطوم
14:00 بتوقيت مكة المكرمة.
دعوات إلى التظاهر من وسط الخرطوم إلى القصر الجمهوري للمطالبة بحرية المعتقلين.
لندن
14:00 بتوقيت مكة المكرمة.
مؤتمر في بريطانيا لمنظمة “مجلس الشعب” رفضًا لسياسات حكومة المحافظين التقشفية.
الخرطوم
15:00 بتوقيت مكة المكرمة.
مؤتمر صحفي للجان المقاومة والهيئات الثورية بشأن موقفها من الاتفاق الإطاري.
ألمانيا
16:00 بتوقيت مكة المكرمة.
خطاب للمستشار الألماني خلال تدشين محطة جديدة للغاز المسال.
الفاتيكان
15:00 بتوقيت مكة المكرمة.
جنازة الكاردينال “جورج بيل” من كاتدرائية القديس بطرس.
نابلس – فلسطين
16:00 بتوقيت مكة المكرمة.
حفل استقبال الشيخ عبد العزيز بن عبد الرحمن بن حسن آل ثاني رئيس مجلس أمناء مؤسسة قدسنا الوقفية.
جنين – فلسطين
16:00 بتوقيت مكة المكرمة.
تأبين “محمد بدارنة” الذي استشهد برصاص قوات الاحتلال.
باريس
16:10 بتوقيت مكة المكرمة.
مظاهرة لعدد من أبناء “الجالية التونسية في فرنسا” ضد سياسات الرئيس قيس سعيد.
إسطنبول
17:00 بتوقيت مكة المكرمة.
مؤتمر شعبي لفلسطينيي الخارج تحت عنوان “واقع الاستيطان.. نظرة قانونية وسبل مقاومته من فلسطينيي الخارج”.
البصرة – العراق
18:00 بتوقيت مكة المكرمة.
رصد الفعاليات المصاحبة لبطولة خليجي 25 في كورنيش البصرة.
جنين
18:00 بتوقيت مكة المكرمة.
بيت عزاء “عبد الهادي نزال” الذي استشهد برصاص الاحتلال في بلدة قباطية.
قلنديا – فلسطين
19:00 بتوقيت مكة المكرمة.
تأبين “سمير أصلان” الذي استشهد برصاص الاحتلال أثناء اعتقال نجله.
جنين
19:00 بتوقيت مكة المكرمة.
بيت عزاء “حبيب كميل” في بلدة قباطية الذي استشهد برصاص الاحتلال.
تل أبيب
19:30 بتوقيت مكة المكرمة.
مظاهرة رافضة لسياسات الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو.