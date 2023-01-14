أول حصيلة كبرى معلَنة رسميا.. نحو 60 ألف وفاة بكورونا خلال 5 أسابيع في الصين

أعلنت السلطات الصحية في الصين، اليوم السبت، تسجيل نحو 60 ألف وفاة بكوفيد-19 خلال 5 أسابيع، وهي أول حصيلة كبيرة لوفيات كورونا تتحدث عنها الحكومة منذ رفع التدابير الصحية في مطلع ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وقال رئيس مكتب الإدارة الطبية في لجنة الصحة الوطنية للصحفيين اليوم السبت، إن الصين سجّلت 59 ألفا و938 وفاة مرتبطة بكوفيد-19 بين 8 ديسمبر 2022 الماضي و12 يناير/ كانون الثاني الجاري.

ويشير هذا الرقم حصرًا إلى الوفيات بكوفيد-19 المسجّلة في المرافق الطبية، مع احتمال أن يكون العدد الإجمالي للوفيات أكبر.

وتشمل هذه الحصيلة 5 آلاف و503 وفيات ناجمة عن فشل الجهاز التنفسي بسبب الفيروس، و54 ألفا و435 وفاة ناجمة عن أمراض كامنة مصحوبة بكوفيد-19.

وقالت السلطات الصحية، إن معدّل عمر المتوفين هو 80.3 عامًا، مشيرة إلى أن أكثر من 90% منهم تزيد أعمارهم على 65 عامًا، وكان معظمهم يعانون من أمراض أخرى.

ولم يتلقّ ملايين الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 60 عامًا اللقاح المضاد لكوفيد-19 في الصين، واتُّهمت الصين بعدم الإبلاغ عن عدد الوفيات الدقيق منذ تخليها عن سياسة صفر كوفيد في مطلع ديسمبر.

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وقالت السلطات الصينية في وقت سابق إنه “لا داعي” للخوض فورًا في العدد الدقيق للوفيات المرتبطة بالإصابة بكوفيد-19، بعدما وجّهت منظمة الصحة العالمية انتقادات إلى بيجين بشأن عدم دقة بياناتها.

وتحسب الصين وفيات كوفيد-19 فقط للحالات التي توفي فيها أشخاص من مشاكل في التنفس حصرًا بعدما تثبت الفحوص إصابتهم بالفيروس، وهذا التغيير في المنهجية يعني أن عددًا كبيرًا من حالات الوفاة غير مدرج على أنه ناجم عن كوفيد-19.

وانتقدت منظمة الصحة العالمية تعريف الصين الجديد “الضيق جدا” للوفيات الناجمة عن كوفيد-19، وطلبت من الصين تقديم بيانات منتظمة وموثوق بها بشكل أسرع حول حالات الشفاء والوفيات.

وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم خلال مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي “نواصل الطلب من الصين تقديم بيانات منتظمة وموثوق بها بشكل أسرع حول حالات الشفاء والوفيات، بالإضافة إلى تسلسل جيني كامل أكثر للفيروس وفي الوقت الحقيقي”.