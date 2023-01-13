وسط الأزمة الاقتصادية في لبنان.. مبادرة لجمع الملابس للأسر المحتاجة (فيديو)

قامت مجموعة من الشباب في لبنان بمبادرة لجمع الملابس للأسر المحتاجة تحت شعار “من خيرك.. دفي غيرك”، وسط الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعاني منها البلاد.

وقالت شابة مشاركة في المبادرة، إن الفكرة “تتولد دائما من أوجاع المجتمع الذي نعيش فيه”، مشيرة إلى الأزمة المالية والاقتصادية في لبنان.

وتأتي المبادرة في محاولة لتوفير احتياجات الأهالي في فصل الشتاء. وقال أصحاب المبادرة إنهم يحاولون توفير ما يحتاج إليه المجتمع المحلي الذي يعيشون فيه.

لماذا لا تدعوا جمعيات المودعين الى التحرك

الجواب لأن الشعب مشغول 👇 pic.twitter.com/KIjcknyyIM — جمعية المودعين اللبنانيين (@Lebdepositors) January 11, 2023

ولاقت فكرة معارض الشباب إقبالا كبيرا من المتبرعين والمتطوعين، وقال أحد شباب المبادرة إنهم رأوا حاجة المجتمع لمثل هذه المبادرات لجمع الملابس للتدفئة في الشتاء والعواصف التي يشهدها لبنان في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة.

ولفت إلى الإقبال الكبير الذي وجده المعرض من قبل الأسر، في وقت تهدف المبادرة إلى مساعدة المحتاجين على تخطي صعوبات فصل الشتاء والبرد.

وثمّن المتطوعون المشاركون في المبادرة والمستفيدون منها، الجهود التي أكدوا أنها ستساعد الأسر وخاصة في فصل الشتاء وعلى وقع الأزمة الاقتصادية الخانقة.

الأوضاع في لبنان

ويعيش لبنان أزمة اقتصادية طاحنة بعد تراكم الديون على الحكومات المتعاقبة في أعقاب الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين 1975 و1990.

ويعاني لبنان من أزمة اقتصادية حادة بدأت عام 2019 عندما انهار النظام المالي تحت وطأة الديون السيادية والطريقة غير المستدامة التي كانت تمول بها، في حين لم يخرج السياسيون بخطة إنقاذ محددة.

حصل الآن امام احد فروع بلوم بنك في صيدا pic.twitter.com/AAl1ZYdNjH — جمعية المودعين اللبنانيين (@Lebdepositors) January 10, 2023

وصنّف البنك الدولي هذه الأزمة بأنها من أسوأ الأزمات الاقتصادية في العالم منذ عام 1850، إذ خسرت العملة المحلية أكثر من 95% من قيمتها أمام الدولار، وأصبح أكثر من 80% من اللبنانيين تحت خط الفقر، كما ارتفع معدل البطالة إلى نحو 30%، وتصاعد التضخم بنسبة 100%.

وأصاب الشلل البنوك التي تعد محورية للاقتصاد القائم على الخدمات، وعجز أصحاب المدخرات عن سحب أموالهم بسبب الأزمة.