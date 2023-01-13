ناشطون فلسطينيون وإسرائيليون يتظاهرون بالعلم الفلسطيني في القدس (فيديو)

رفع ناشطون فلسطينيون ويساريون إسرائيليون، العلم الفلسطيني في مظاهرة بالقدس الشرقية، احتجاجًا على قرارات إخلاء منازل فلسطينية في حي الشيخ جراح لمصلحة مستوطنين.

وشهدت المظاهرة رفع العلم الفلسطيني بكثافة، في احتجاج على قرار وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير حظر رفع العلم، فضلًا عن ترديد هتافات ضد الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

وشارك في المظاهرة عضو الكنيست من الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة عوفير كاسيف، الذي توشح بالعلم الفلسطيني.

ومنذ سنوات، دأب ناشطون فلسطينيون وإسرائيليون على تنظيم التظاهرة كل جمعة.

في المقابل، وصل عدد من عناصر اليمين الإسرائيلي إلى منطقة قريبة من المظاهرة، ورفعوا العلم الإسرائيلي ورددوا شعارات مسيئة للعرب والمسلمين، وحضرت قوات من الشرطة الإسرائيلية في محيط المظاهرة، دون تدخل.

وتواجه عشرات العائلات الفلسطينية في الشيخ جراح خطر التهجير من منازلها لمصلحة جماعات استيطانية إسرائيلية بحجة أنها كانت ملكية يهودية، قبل 1948، وهو ما ينفيه الفلسطينيون.

ويصر الفلسطينيون على أن تكون القدس الشرقية العاصمة المستقبلية لدولتهم، فيما تقول إسرائيل إن القدس بشطريها الشرقي والغربي عاصمة لها.​​