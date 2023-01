مع احتدام المنافسة الصينية.. تسلا تخفّض أسعار سياراتها 20%

خفّضت شركة تسلا الأمريكية لصناعة السيارات الكهربائية بشكل كبير أسعارها في أوربا تزامنًا مع تزايد المنافسة، وهو إجراء اتبعته في الولايات المتحدة والصين واليابان.

وأعلنت تسلا، اليوم الجمعة، أن الفئة الأساسية من طراز السيارة الرياضية الفارهة المدمجة (موديل واي)، يبلغ سعرها الآن 44 ألفًا و890 يورو (48 ألفًا و553 دولارًا)، بما يقل بمقدار 9100 يورو عما كان عليه السعر من قبل.

وتراجع سعر الفئة الأساسية المنخفضة التكلفة لطراز (موديل 3) بمقدار 6 آلاف يورو ليصل إلى 43 ألفًا و990 يورو.

وأمس الخميس، خفّضت تسلا بالفعل الأسعار في الولايات المتحدة، ومؤخرًا عرضت سياراتها في الصين واليابان بأسعار مخفضة لمشاكل في المبيعات.

