لاجئ سوري علق بمطار في ماليزيا 7 أشهر يحصل على الجنسية الكندية (فيديو)

حصل اللاجئ السوري حسن القنطار الذي علق بمطار كوالالمبور في ماليزيا طيلة 7 أشهر رافضًا إجراء الترحيل إلى بلده، على الجنسية الكندية بعد 4 سنوات من منحه حق اللجوء من قبل السلطات الكندية.

وعرف القنطار (41 عامًا) بلقب “رجل المطار”، حيث قام بتوثيق حياته من مطار كوالالمبور بشكل يومي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أن يحصل على حق اللجوء في كندا، ويبدأ في مساعدة لاجئين محتجزين لإعادة توطينهم.

وقال القنطار في تصريحات صحفية “اليوم أصبحت كنديًا أكثر، لكنني أعتبر نفسي كنديًا منذ أول يوم”.

وأضاف “كان الأمر صعبًا، في الكثير من الأوجه.. إلا أنه انتهى بجائزة كبرى”.

كان القنطار يعيش في الإمارات عندما انتهت صلاحية جواز سفره السوري، واضطر للذهاب إلى سفارة بلاده لتجديده، لكنهم رفضوا لأنه لم يكمل الخدمة العسكرية في سوريا.

رفض القنطار العودة إلى سوريا بسبب الحرب، ولم يرغب في دفع البدل النقدي لخدمة العلم، التي تبلغ 8 آلاف دولار، فمكث بشكل غير قانوني في الإمارات، حتى استطاع أحدهم مساعدته وتجديد جوازه.

This is a day that cost me a father, a destroyed homeland, prison, persecution, tears, blood, & fifteen years of being away from my loved ones.

Wishing the same for every oppressed freedom fighter.

Wishing the same for every refugee in refugee camps.

Today is a day like no other pic.twitter.com/EDPelxvIcI

— Hassan Al Kontar (@Kontar81) January 11, 2023