لاجئ سوري علق بمطار في ماليزيا 7 أشهر يحصل على الجنسية الكندية (فيديو)

حصل اللاجئ السوري حسن القنطار الذي علق بمطار كوالالمبور في ماليزيا طيلة 7 أشهر رافضًا إجراء الترحيل إلى بلده، على الجنسية الكندية بعد 4 سنوات من منحه حق اللجوء من قبل السلطات الكندية.

وعرف القنطار (41 عامًا) بلقب “رجل المطار”، حيث قام بتوثيق حياته من مطار كوالالمبور بشكل يومي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أن يحصل على حق اللجوء في كندا، ويبدأ في مساعدة لاجئين محتجزين لإعادة توطينهم.

وقال القنطار في تصريحات صحفية “اليوم أصبحت كنديًا أكثر، لكنني أعتبر نفسي كنديًا منذ أول يوم”.

وأضاف “كان الأمر صعبًا، في الكثير من الأوجه.. إلا أنه انتهى بجائزة كبرى”.

"كان الأمر صعبًا إلا أنه انتهى بجائزة كبرى".. لاجئ سوري علق وحيدًا لشهور عدة في مطار ماليزي وحصل مؤخّرًا على الجنسية الكندية 🇨🇦#شاهد قصته #الجزيرة_مباشر #سوريا #كندا pic.twitter.com/JxTOlqox19 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) January 13, 2023

كيف بدأت القصة؟

كان القنطار يعيش في الإمارات عندما انتهت صلاحية جواز سفره السوري، واضطر للذهاب إلى سفارة بلاده لتجديده، لكنهم رفضوا لأنه لم يكمل الخدمة العسكرية في سوريا.

رفض القنطار العودة إلى سوريا بسبب الحرب، ولم يرغب في دفع البدل النقدي لخدمة العلم، التي تبلغ 8 آلاف دولار، فمكث بشكل غير قانوني في الإمارات، حتى استطاع أحدهم مساعدته وتجديد جوازه.

This is a day that cost me a father, a destroyed homeland, prison, persecution, tears, blood, & fifteen years of being away from my loved ones.

Wishing the same for every oppressed freedom fighter.

Wishing the same for every refugee in refugee camps.

Today is a day like no other pic.twitter.com/EDPelxvIcI — Hassan Al Kontar (@Kontar81) January 11, 2023

رحل القنطار إلى ماليزيا في أكتوبر/تشرين الأول 2017، لأنها من الدول القليلة التي تمنح تأشيرة دخول للسوريين عند الوصول. حاول الشاب السوري السفر إلى دولة الإكوادور، لكن شركة الخطوط الجوية التركية رفضت السماح له بالصعود للطائرة. وحاول بعدها السفر إلى كمبوديا لكن السلطات أرجعته إلى ماليزيا.

وبعد 7 أشهر من قصته العجيبة استطاع القنطار الحصول على اللجوء في كندا، وبالفعل سافر وأقام حتى حصل على الجواز الكندي.

وقال القنطار في تصريح لـ”بي بي سي” البريطانية “كلاجيء لسنا مجرد أشخاص بلا قوة وعديمي الحيلة يبحثون عن المساعدة، لكننا بالفعل نسعى للحصول على فرصة، لإثبات أنفسنا”.