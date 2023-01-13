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فنلنديون يكتبون رسائل “انتقام” على صواريخ زودت بها أوكرانيا لتوجيهها إلى روسيا (فيديو)

حملت الصواريخ رسائل تهديد للجيش الروسي (تايمز)
13/1/2023

في مؤشر واضح على عمق الأزمة التي أحدثتها الحرب الروسية على أوكرانيا، قرر مئات الفنلنديين الانتقام من روسيا بطريقتهم الخاصة، حيث قاموا بدفع آلاف الدولارات لكتابة رسائل مناهضة للروس على القذائف التي يتبرعون بها للقوات الأوكرانية.

وكتب مارتي جي كاري، الكولونيل السابق في المخابرات الفنلندية، على إحدى القذائف: “في فبراير/شباط 1940، أصيب والدي بشظية قذيفة أثناء قتاله ضد العدوان الروسي، اليوم أتيحت لعائلتنا فرصة إطلاق قذيفة مدفعية عيار 155 ملم، على المعتدين الذين يهاجمون مدينة باخموت.. لقد تعادلنا الآن”.

بدورها، قالت صوفي أوكسانين، الكاتبة والروائية الفنلندية، إن الأموال التي كانت ستنفقها هذا العام على الألعاب النارية، ذهبت إلى الصواريخ المدافعة عن أوكرانيا ضد الهجوم الروسي، مضيفة أن لديها شعورًا بأن جدها الفنلندي المحارب أرسل معها أمنياته، بالإضافة لجدها الإستوني الذي مات أثناء مطاردته من قبل الشرطة السرية السوفيتية.

وأعادت هذه الخطوة التذكير بحرب الشتاء التي بدأت بغزو سوفيتي لفنلندا في 30 من نوفمبر/تشرين الثاني عام 1939، بعد ثلاثة أشهر فقط من اندلاع الحرب العالمية الثانية، وانتهت بعد 105 أيام بتوقيع معاهدة موسكو للسلام، بعدما راح ضحيتها آلاف الجنود من الجانبين.

المصدر : الجزيرة مباشر