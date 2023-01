رغم موجات الإصابة عالميا.. الصحة العالمية تخفض مدة العزل لمرضى كورونا وألمانيا تلغي إلزامية الكمامات

أعلنت منظمة الصحة العالمية عن تعديل جديد في قواعدها الإرشادية للأشخاص المصابين بفيروس كورونا، حيث خفضت مدة العزل للمرضى.

وأوصت المنظمة الأشخاص المصابين بفيروس كورونا بعزل أنفسهم لمدة 10 أيام، إذا ما ظهرت عليهم الأعراض، ولمدة 5 أيام إذا لم تظهر عليهم الأعراض.

وكانت المنظمة قد أوصت سابقًا بعزل الأشخاص المصابين الذين تظهر عليهم الأعراض، لمدة 13 يومًا و10 أيام للذين لم تظهر عليهم الأعراض، لكنها بالمقابل شددت على إجراء اختبارات “المستضد السريع” للأشخاص المصابين.

وكشفت المنظمة العالمية أن هذه التعديلات الجديدة استندت لنتائج توصيات 12 دراسة شملت حوالي 3000 مشارك، موضحة أن الأمر يتعلق بتوصيات فقط، ويمكن لكل دولة أن تصدر قواعدها الإرشادية الخاصة.

