“إنهم يفعلون بي ما فعلوه بجورج فلويد”.. شرطة لوس أنجلوس متهمة بتعذيب وقتل شاب أسود بمسدس كهربائي (فيديو)

ضجت وسائل التواصل الاجتماعي الأمريكية بتفاعلات غاضبة ومنددة بسلوك رجال الشرطة في مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا، وسط اتهامات بالتسبب في وفاة شاب أسمر البشرة نتيجة صعقه لفترات طويلة بمسدس الصعق الكهربائي الخاص برجال الشرطة.

Keenan Anderson—a 31-year-old high school teacher & father—stopped LA police for help after an accident. They instead cuffed him, pinned him, & tased him repeatedly as he begged them to stop.

Keenan died of cardiac arrest from excessive tasing.

