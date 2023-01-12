وسط أجواء مهيبة.. تخريج 150 حافظا وحافظة للقرآن شرقي السودان (فيديو)

انتشرت عبر منصات التواصل الاجتماعي في السودان، مشاهد لتخريج 150 حافظًا وحافظة للقرآن الكريم، من خلاوي في مدينة همشكوريب، شمال شرقي السودان.

ونظم مسؤولون عن الخلاوي، وهي أكبر المنارات الدينية التي أسهمت في نشر الإسلام وحفظ القرآن بالسودان مسيرة لحفظة كتاب الله، والذي حمل شعار “وبالقرآن علا ذكرهم”، وسط حشود الحاضرين للاحتفال بهذه المناسبة.

ونشر نشطاء نموذجًا من حفظة كتاب الله، لطفل يبلغ من العمر 9 أعوام يتلو آيات القرآن الكريم بأحكام التجويد، خلال حفل تخريج الحفظة في الولاية.

وذكرت وكالة أنباء السودان “سونا”، أن الحفل تم بحضور والي القضارف محمد عبد الرحمن محجوب، والخليفة العام لخلاوي همشكوريب بالسودان الشيخ سليمان علي بيتاي، وأعضاء حكومة الولاية ولجنة أمن الولاية.

وأعرب الشيخ الأمين حامد ممثل خلاوي همشكوريب بالقضارف عن فخر خلاوي همشكوريب واعتزازها بتخريج الدفعة الـ16 البالغ عددها 150 حافظًا وحافظة للقرآن.

وخلال الحفل، أعلن والي ولاية القضارف المكلف، محمد عبد الرحمن محجوب، عن قيام مركز للتدريب المهني ملحق بالخلاوي لتدريب طلاب القرآن الكريم، كما دعاهم لمواصلة التعليم العام.