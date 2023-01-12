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وزيرالدفاع التركي: شحن 17 مليون طن حبوب بأمان من أوكرانيا إلى البلدان المحتاجة

سفينة شحن محملة بالحبوب ومنتجات زراعية أخرى من أوكرانيا (غيتي - أرشيفية)
12/1/2023

قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار إنه تم شحن ما يقرب من 17 مليون طن من الحبوب بأمان من الموانئ الأوكرانية إلى البلدان المحتاجة من خلال أعمال مركز التنسيق المشترك الذي تم إنشاؤه في نطاق وثيقة مبادرة حبوب البحر الأسود.

وشدد أكار خلال مكالمة هاتفية مع نظيره الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف، على أهمية الوقف الفوري لإطلاق النار للحيلولة دون وقوع المزيد من الخسائر في الأرواح وإعادة إحلال السلام والاستقرار في المنطقة، بحسب بيان نشرته وزارة الدفاع التركية مساء الأربعاء.

وأشار أكار إلى “مواصلة تركيا ورئيسها رجب طيب أردوغان أداء دوره في ضمان السلام في المنطقة والمساعدات الإنسانية على جميع المستويات، كما فعل حتى الآن”.

 

ووُقّع الاتفاق الذي يسمح بتصدير الحبوب الأوكرانية تحت إشراف دولي بإسطنبول في يوليو/تموز 2022، بين ممثلين عن روسيا وأوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة.

ووُقّع أيضًا اتفاق مماثل يتيح تصدير المنتجات الزراعية والأسمدة الروسية رغم العقوبات الدولية، وبموجب الاتفاق يجب أن تخضع السفن وحمولتها للتفتيش في إسطنبول بإشراف مركز للتنسيق المشترك.

ومن شأن هذين الاتفاقين التخفيف من وطأة الأزمة الغذائية العالمية التي أدت إلى ارتفاع كبير في الأسعار في بعض دول العالم بسبب توقف الحركة في الموانئ الأوكرانية.

ودشن مركز التنسيق المشترك المكلف الإشراف على صادرات الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود، في إسطنبول بموجب الاتفاق الموقع، ويضم ممثلين عن روسيا وأوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة.

ويسجل المركز السفن التجارية المشاركة في نقل الحبوب، ويتتبعها عبر الإنترنت والأقمار الاصطناعية، ويشرف على تفتيشها لدى تحميلها في الموانئ الأوكرانية ولدى وصولها إلى المرافئ التركية.

المصدر : الجزيرة مباشر