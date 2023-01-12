وزيرالدفاع التركي: شحن 17 مليون طن حبوب بأمان من أوكرانيا إلى البلدان المحتاجة

قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار إنه تم شحن ما يقرب من 17 مليون طن من الحبوب بأمان من الموانئ الأوكرانية إلى البلدان المحتاجة من خلال أعمال مركز التنسيق المشترك الذي تم إنشاؤه في نطاق وثيقة مبادرة حبوب البحر الأسود.

وشدد أكار خلال مكالمة هاتفية مع نظيره الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف، على أهمية الوقف الفوري لإطلاق النار للحيلولة دون وقوع المزيد من الخسائر في الأرواح وإعادة إحلال السلام والاستقرار في المنطقة، بحسب بيان نشرته وزارة الدفاع التركية مساء الأربعاء.

وأشار أكار إلى “مواصلة تركيا ورئيسها رجب طيب أردوغان أداء دوره في ضمان السلام في المنطقة والمساعدات الإنسانية على جميع المستويات، كما فعل حتى الآن”.

1⃣ Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile görüştü. Bakan Akar tarafından; daha fazla can kaybının yaşanmaması, huzur ve istikrarın yeniden tesis edilebilmesi için acilen ateşkes ilan edilmesinin önemi ifade edildi.https://t.co/ElxU5H5IuM pic.twitter.com/GjENB3RbwA — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 11, 2023

ووُقّع الاتفاق الذي يسمح بتصدير الحبوب الأوكرانية تحت إشراف دولي بإسطنبول في يوليو/تموز 2022، بين ممثلين عن روسيا وأوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة.

ووُقّع أيضًا اتفاق مماثل يتيح تصدير المنتجات الزراعية والأسمدة الروسية رغم العقوبات الدولية، وبموجب الاتفاق يجب أن تخضع السفن وحمولتها للتفتيش في إسطنبول بإشراف مركز للتنسيق المشترك.

ومن شأن هذين الاتفاقين التخفيف من وطأة الأزمة الغذائية العالمية التي أدت إلى ارتفاع كبير في الأسعار في بعض دول العالم بسبب توقف الحركة في الموانئ الأوكرانية.

ودشن مركز التنسيق المشترك المكلف الإشراف على صادرات الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود، في إسطنبول بموجب الاتفاق الموقع، ويضم ممثلين عن روسيا وأوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة.

ويسجل المركز السفن التجارية المشاركة في نقل الحبوب، ويتتبعها عبر الإنترنت والأقمار الاصطناعية، ويشرف على تفتيشها لدى تحميلها في الموانئ الأوكرانية ولدى وصولها إلى المرافئ التركية.