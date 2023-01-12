تشاهدون اليوم على الجزيرة مباشر 12 يناير/ كانون الثاني 2023
ندعوكم متابعينا إلى المشاركة بآرائكم وأسئلتكم في الفعاليات التالية المقرر أن تكون في قائمة الأحداث التي تنقلها إليكم الجزيرة مباشر اليوم الخميس 12 يناير/ كانون الثاني 2023.
تواصلوا معنا عبر تطبيق واتساب الخط الساخن للجزيرة مباشر على الرقم 0097450978083، ويمكنكم المشاركة في الفعاليات المختلفة بإرسال رسالة نصية أو صوتية أو فيديو.
نيروبي – كينيا
10:00 بتوقيت مكة المكرمة.
مؤتمر صحفي لإطلاق التقرير العالمي لمنظمة هيومن رايتس ووتش 2023، مع التركيز على أفريقيا.
بيروت
10:30 بتوقيت مكة المكرمة.
مظاهرة لأهالي ضحايا تفجير مرفأ بيروت أمام مبنى قصر العدل في بيروت منعًا لطمس التحقيق، ورفضًا لقاضٍ بديل.
موسكو
11:00 بتوقيت مكة المكرمة.
مؤتمر صحفي أسبوعي للمتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا.
طرابلس – ليبيا
11:30 بتوقيت مكة المكرمة.
حفل ختام الملتقى التحضيري للمصالحة الوطنية.
غزة
11:30 بتوقيت مكة المكرمة.
وقفة دعم وإسناد للأسرى في سجون الاحتلال بعنوان “أسرانا لن نخذلكم”.
تونس
12:00 بتوقيت مكة المكرمة.
مؤتمر صحفي لحزب التيار الديمقراطي بشأن الأزمة السياسية والاقتصادية التي تعيشها تونس.
نابلس – فلسطين
12:30 بتوقيت مكة المكرمة.
تشييع جثمان الشهيد أحمد عامر سليم أبو جنيد (21 عامًا) الذي استشهد في مخيم بلاطة شرق نابلس.
السودان
13:00 بتوقيت مكة المكرمة.
مؤتمر للإعلان عن قيام الهيئة الشعبية لاسترداد حقوق ولاية نهر النيل.
سوريا
13:30 بتوقيت مكة المكرمة.
جولة للجزيرة مباشر في أحد مخيمات الشمال السوري.
فيينا
14:30 بتوقيت مكة المكرمة.
مؤتمر صحفي مشترك لرئيس منظمة الأمن والتعاون في أوربا ووزير خارجية جمهورية مقدونيا الشمالية.
السودان
15:00 بتوقيت مكة المكرمة.
مظاهرات تنظمها لجان المقاومة تحت شعار “مواكب 12 يناير” في الخرطوم.
العراق
15:15 بتوقيت مكة المكرمة.
صور مباشرة من أمام ملعب جذع النخلة بمدينة البصرة.
القدس
15:30 بتوقيت مكة المكرمة.
جولة تبدأ من أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك.
السودان
16:00 بتوقيت مكة المكرمة.
الجلسة الختامية لمؤتمر خريطة طريق تجديد عملية تفكيك نظام الثلاثين من يونيو.
الخليل – فلسطين
16:30 بتوقيت مكة المكرمة.
الجزيرة مباشر تلتقي الأسير نبيل المسالمة في بلدة بيت عوا غرب الخليل.
أديس أبابا
17:00 بتوقيت مكة المكرمة.
مؤتمر صحفي مشترك لوزيري خارجية فرنسا وإثيوبيا.
واشنطن
18:00 بتوقيت مكة المكرمة.
وزير الدفاع الأمريكي لويد جيمس أوستن يستضيف نظيره الياباني.
نابلس
18:30 بتوقيت مكة المكرمة.
بيت عزاء للشهيد الفلسطيني أحمد أبو جنيد من مخيم بلاطة جنوب نابلس.
العراق
19:00 بتوقيت مكة المكرمة.
الجزيرة مباشر ترصد أجواء خليجي 25 من أمام ملعب جذع النخلة بمدينة البصرة.
واشنطن
19:15 بتوقيت مكة المكرمة.
كلمة للرئيس الأمريكي جو بايدن.
نيويورك
20:00 بتوقيت مكة المكرمة.
مؤتمر صحفي يومي للمتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة.
السودان
20:30 بتوقيت مكة المكرمة.
مؤتمر صحفي للجنة الإعلامية للمرحلة النهائية من العملية السياسية حول ختام فعاليات مؤتمر خريطة طريق تجديد عملية تفكيك نظام الثلاثين من يونيو.
واشنطن
22:00 بتوقيت مكة المكرمة.
مؤتمر صحفي يومي للمتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير.