تشاهدون اليوم على الجزيرة مباشر 12 يناير/ كانون الثاني 2023

ندعوكم متابعينا إلى المشاركة بآرائكم وأسئلتكم في الفعاليات التالية المقرر أن تكون في قائمة الأحداث التي تنقلها إليكم الجزيرة مباشر اليوم الخميس 12 يناير/ كانون الثاني 2023.

تواصلوا معنا عبر تطبيق واتساب الخط الساخن للجزيرة مباشر على الرقم 0097450978083، ويمكنكم المشاركة في الفعاليات المختلفة بإرسال رسالة نصية أو صوتية أو فيديو.

نيروبي – كينيا

10:00 بتوقيت مكة المكرمة.

مؤتمر صحفي لإطلاق التقرير العالمي لمنظمة هيومن رايتس ووتش 2023، مع التركيز على أفريقيا.

بيروت

10:30 بتوقيت مكة المكرمة.

مظاهرة لأهالي ضحايا تفجير مرفأ بيروت أمام مبنى قصر العدل في بيروت منعًا لطمس التحقيق، ورفضًا لقاضٍ بديل.

موسكو

11:00 بتوقيت مكة المكرمة.

مؤتمر صحفي أسبوعي للمتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا.

طرابلس – ليبيا

11:30 بتوقيت مكة المكرمة.

حفل ختام الملتقى التحضيري للمصالحة الوطنية.

غزة

11:30 بتوقيت مكة المكرمة.

وقفة دعم وإسناد للأسرى في سجون الاحتلال بعنوان “أسرانا لن نخذلكم”.

تونس

12:00 بتوقيت مكة المكرمة.

مؤتمر صحفي لحزب التيار الديمقراطي بشأن الأزمة السياسية والاقتصادية التي تعيشها تونس.

نابلس – فلسطين

12:30 بتوقيت مكة المكرمة.

تشييع جثمان الشهيد أحمد عامر سليم أبو جنيد (21 عامًا) الذي استشهد في مخيم بلاطة شرق نابلس.

السودان

13:00 بتوقيت مكة المكرمة.

مؤتمر للإعلان عن قيام الهيئة الشعبية لاسترداد حقوق ولاية نهر النيل.

سوريا

13:30 بتوقيت مكة المكرمة.

جولة للجزيرة مباشر في أحد مخيمات الشمال السوري.

فيينا

14:30 بتوقيت مكة المكرمة.

مؤتمر صحفي مشترك لرئيس منظمة الأمن والتعاون في أوربا ووزير خارجية جمهورية مقدونيا الشمالية.

السودان

15:00 بتوقيت مكة المكرمة.

مظاهرات تنظمها لجان المقاومة تحت شعار “مواكب 12 يناير” في الخرطوم.

العراق

15:15 بتوقيت مكة المكرمة.

صور مباشرة من أمام ملعب جذع النخلة بمدينة البصرة.

القدس

15:30 بتوقيت مكة المكرمة.

جولة تبدأ من أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك.

السودان

16:00 بتوقيت مكة المكرمة.

الجلسة الختامية لمؤتمر خريطة طريق تجديد عملية تفكيك نظام الثلاثين من يونيو.

الخليل – فلسطين

16:30 بتوقيت مكة المكرمة.

الجزيرة مباشر تلتقي الأسير نبيل المسالمة في بلدة بيت عوا غرب الخليل.

أديس أبابا

17:00 بتوقيت مكة المكرمة.

مؤتمر صحفي مشترك لوزيري خارجية فرنسا وإثيوبيا.

واشنطن

18:00 بتوقيت مكة المكرمة.

وزير الدفاع الأمريكي لويد جيمس أوستن يستضيف نظيره الياباني.

نابلس

18:30 بتوقيت مكة المكرمة.

بيت عزاء للشهيد الفلسطيني أحمد أبو جنيد من مخيم بلاطة جنوب نابلس.

العراق

19:00 بتوقيت مكة المكرمة.

الجزيرة مباشر ترصد أجواء خليجي 25 من أمام ملعب جذع النخلة بمدينة البصرة.

واشنطن

19:15 بتوقيت مكة المكرمة.

كلمة للرئيس الأمريكي جو بايدن.

نيويورك

20:00 بتوقيت مكة المكرمة.

مؤتمر صحفي يومي للمتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة.

السودان

20:30 بتوقيت مكة المكرمة.

مؤتمر صحفي للجنة الإعلامية للمرحلة النهائية من العملية السياسية حول ختام فعاليات مؤتمر خريطة طريق تجديد عملية تفكيك نظام الثلاثين من يونيو.

واشنطن

22:00 بتوقيت مكة المكرمة.

مؤتمر صحفي يومي للمتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير.