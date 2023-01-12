تقرير رسمي: ارتفاع نسبة الفقراء في إسرائيل إلى 21% عام 2021

كشف تقرير لمؤسسة التأمين الوطني بإسرائيل (وهي مؤسسة حكومية)، اليوم الخميس، عن ارتفاع نسبة الفقراء في إسرائيل خلال عام 2021 إلى نحو 21%، مقارنة بـ20.6% عام 2020، بحسب ما نقلته هيئة البث الإسرائيلي (وهي هيئة رسمية).

وأفاد التقرير بأن نسبة 21% تعني أن عدد الفقراء يبلغ قرابة مليوني شخص بينهم 854 ألف طفل و212 ألف مسنّ.

نسبة الفقر في إسرائيل بلغت 21% في عام 2021 https://t.co/jOwl7igbJH — مكان الأخبار (@News_Makan) January 12, 2023

وجاء في التقرير أن مؤشر عدم التكافؤ والمساواة في الفرص بإسرائيل، ارتفع خلال 2021 بنسبة 0.8% قياسًا بالعام الذي سبقه.

كما أظهر التقرير اتساع رقعة الفقر بنسبة 0.7% في أوساط العائلات الإسرائيلية وابتعاد المستوى المعيشي للعائلات عن خط الفقر الذي تحدده السلطات المعنية، وأرجع هذا الارتفاع إلى وقف الدعم الحكومي عن المستحقين أثناء ذروة تفشي جائحة كورونا.

דוחות העוני חזרו לאופנה מוותרים על טיפול רפואי וארוחות: 1.95 מיליון ישראלים חיים מתחת לקו העוני https://t.co/Zy54dYTxxM — דמוקרטיה מהותית – מתחיל מחדש (@JustDoITOneMor1) January 12, 2023

وما زالت إسرائيل تحتل منذ ثلاث سنوات المكانة قبل الأخيرة في قائمة الدول الأعضاء في منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي OECD من حيث نسبة الفقر، وتتبوأ المكان الخامس من ناحية عدم التكافؤ.

وكشفت نتائج أولية لمسح أجرته إدارة الأبحاث في بادية العام الجاري 2022، أن أكثر من 29% ممن خضعوا للمسح يعتبرون أنفسهم بالفعل في حالة فقر أو معرضين لخطر الفقر.