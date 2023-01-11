لم تتضح دوافعه.. مسلح يصيب 6 أشخاص بمحطة قطارات في باريس (فيديو)

أصيب 6 أشخاص بجروح في محطة للقطارات بالعاصمة الفرنسية باريس، صباح اليوم الأربعاء، في هجوم شنه مسلح بسكين، ولم تتضح دوافعه بعد.

وقال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، إن المهاجم الذي أصيب بجروح خطيرة نُقل إلى المستشفى بين “الحياة والموت”، مشيرًا إلى أن هويته ودوافعه غير معروفة في هذه المرحلة، وسيكون الأمر متروكًا للقضاة لتحديد ما إذا كان “هجومًا إرهابيًّا”.

وكشف الوزير أن أحد الضحايا الستة أصيب بجروح أكثر خطورة من الآخرين لكنه ليس في حالة خطيرة، متناقضًا مع معلومات واردة من مكتب المدعي العام في باريس، الذي فتح تحقيقًا في “محاولة القتل”.

وكان ضابط شرطة حرس الحدود من بين 5 أشخاص آخرين أصيبوا بجروح طفيفة، وعلّق وزير الداخلية الفرنسي في تغريدة “شكرًا للقوى الأمنية للاستجابة الشجاعة والفاعلة”.

ومحطة (غار دو نور) من أكثر محطات القطارات ازدحامًا في أوربا، وتُعَد نقطة رئيسية للربط بين باريس ولندن وشمالي أوربا، وذكرت الشركة المشغلة للسكك الحديدية أن حركة القطارات تسير بشكل طبيعي.

وأشارت وسائل إعلام محلية إلى أن الشرطة نجحت في تأمين المنطقة بعد الهجوم.