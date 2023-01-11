حملات دهم واعتقالات.. إصابة شاب برصاصة في الرأس خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم بلاطة (فيديو)

أصيب شاب فلسطيني بجروح خطيرة، فجر اليوم الأربعاء، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم بلاطة شرق نابلس، كما شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات وسط الفلسطينيين في أنحاء من الضفة الغربية.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن شابا أصيب برصاصة في الرأس أطلقها عليه جنود الاحتلال خلال العدوان على مخيم بلاطة بنابلس صباح اليوم، ووصفت حالته بالحرجة جدا.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مدير الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس، أن شابا في العشرينات من عمره أصيب بالرصاص الحي في الرأس خلال اقتحام المخيم، ونُقل إلى مستشفى رفيديا.

وكانت قوة إسرائيلية خاصة (مستعربون) قد تسللت إلى المخيم وحاصرت منزلا، وإثر ذلك اندلعت مواجهات عنيفة أطلق خلالها الجنود قنابل الصوت والغاز والأعيرة النارية تجاه الشبان.

لحظة اعتقال قوات الاحتلال شابين بعد الاعتداء عليهما في صور باهر فجر اليوم. pic.twitter.com/CI8mCc7sC2 — AlQastal القسطل (@AlQastalps) January 11, 2023

ونقلت (وفا) عن شهود عيان أن قوات الاحتلال دفعت بتعزيزات عسكرية إضافية إلى منطقة بئر يعقوب شرقي مخيم بلاطة، كما دهمت عددا من المنازل في المخيم وفتشتها وعبثت بمحتوياتها.

قوات الاحتلال تعتقل شابًا من حي باب حطة في البلدة القديمة بالقدس المحتلة. pic.twitter.com/NGeBNAhEN2 — AlQastal القسطل (@AlQastalps) January 11, 2023

حملة اعتقالات

وشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، حملة اعتقالات جديدة وسط الفلسطينيين، فاعتقلت شابين من بلدة صور باهر في القدس المحتلة، بعد الاعتداء عليهما بالضرب المبرح.

كما اعتقلت 21 فلسطينيا من أنحاء متفرقة في الضفة الغربية. ففي بيت لحم، اعتقلت 3 فلسطينيين، إضافة إلى مواطن من جنين (42 عاما) من قرية فحمة.

تغطية صحفية: "لحظة نقل إصابة خطيرة برصاص الاحتلال خلال اقتحام مخيم بلاطة شرق نابلس فجر اليوم". pic.twitter.com/a3w3AJnIXB — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) January 11, 2023

اعتقال أشقاء

وفي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال فتيين، كما اعتقلت 10 فلسطينيين في الخليل، من بينهم 4 أشقاء.

ونقلت (وفا) عن مصادر أمنية ومحلية أن قوات الاحتلال اعتقلت المواطنين مؤيد طالب مخامرة وعمر خالد مخامرة من بلدة يطا، والشقيقين مدحت ومعاذ نادر الهوارين، وزيد عطية زين الهوارين من بلدة الظاهرية.

جانب من المواجهات التي اندلعت مع قوات الاحتلال في مخيم شعفاط بالقدس فجر اليوم. pic.twitter.com/SlgQFuZRw9 — AlQastal القسطل (@AlQastalps) January 11, 2023

كما اعتقلت نور القاضي من بلدة صوريف، ووجدان رزق المسالمة، والشقيقين بلال وزكريا خضر المسالمة من بيت عوا، ومحمد توفيق أبو تركي من قرية حدب الفوار.

ونصبت قوات الاحتلال حواجز عسكرية على مداخل الخليل الشمالية، ومداخل بلدات سعير ودورا وحلحول، وأوقفت مركبات المواطنين وفتشتها، ودققت في بطاقات راكبيها الشخصية، مما تسبب في إعاقة مرورهم.

وسط اشتباكات عنيفة

إصابة خطيرة باقتحام الاحتلال مخيم بلاطةhttps://t.co/YJ9gZFHV9q — وكالة صفا (@SafaPs) January 11, 2023

وعادةً ما تحدث مواجهات خلال الاعتقالات التي ينفذها الجيش الإسرائيلي ليلا أثناء دهم منازل المستهدفين ومن بينهم أطفال، وفق منظمات حقوقية فلسطينية.

ويُنقل المعتقلون إلى مراكز توقيف مؤقتة في مستوطنات الضفة، قبل التحقيق معهم والإفراج عنهم أو نقلهم إلى مراكز التحقيق المركزية والسجون.