بايدن يعلّق على وثائق رسمية سرية عُثر عليها في مكتبه السابق.. ماذا قال؟ (فيديو)

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه لا علم له بمحتوى وثائق رسمية سرّية تعود إلى الفترة التي كان يتولى فيها منصب نائب الرئيس في عهد باراك أوباما، وعُثر عليها في مركز أبحاث واشنطن الذي كان يعمل منه أحيانا.

وعلى هامش قمة أمريكية-كندية-مكسيكية عُقدت في مكسيكو، قال بايدن للصحفيين مساء أمس الثلاثاء “لقد أُبلغت بما عُثر عليه، وفوجئت عندما علمت أن وثائق متعلقة بالحكومة نُقلت إلى ذاك المكتب، لكني لا أعرف ما تحتويه تلك الوثائق”.

Today's the day! This afternoon is our official opening in Washington, DC. We're so proud to introduce the Penn Biden Center for Diplomacy and Global Engagement to the world! https://t.co/J1ImoXcUE2 pic.twitter.com/dSBZhTGxm4

— Penn Biden Center (@PennBiden) February 8, 2018