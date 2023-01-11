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بايدن يأمر بالتحقيق.. عطل فني كبير يتسبب في تأجيل آلاف الرحلات الجوية بأمريكا (فيديو)

11/1/2023

طلبت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية من شركات الطيران، اليوم الأربعاء، إيقاف كل رحلات السفر الداخلية حتى الساعة التاسعة صباحا بتوقيت شرقي الولايات المتحدة (الثانية ظهرا بتوقيت غرينتش) حتى يتسنى لها إصلاح عطل فني في النظام.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، إن الرئيس بايدن أُبلِغ بالعطل الذي أصاب نظام الإشعارات الجوية، ووجّه وزارة النقل بإجراء تحقيق كامل في الأسباب، وستوفر إدارة الطيران الفدرالية تحديثات منتظمة.

وأشارت المتحدثة إلى أنه “لا يوجد دليل على وقوع هجوم إلكتروني في هذه المرحلة”.

ونقلت رويترز عن الرئيس الأمريكي قوله إن الطائرات يمكنها الهبوط بأمان ولا يُعرف سبب العطل حتى الآن، وأضاف “يمكن للطائرات الهبوط بأمان لكن لا يمكنها الإقلاع بسبب العطل التقني”.

عطل فني كبير

وستتأخر الرحلات الجوية في مواقع متعددة بجميع أنحاء الولايات المتحدة بعد انقطاع الكمبيوتر في إدارة الطيران الفدرالية.

وأعلنت إدارة الطيران الفدرالية الأمريكية ونظام تتبّع الرحلات الجوية، اليوم الأربعاء، تضرر حركة الطيران في الولايات المتحدة بشدة، وتأجيل مئات الرحلات وإلغاء العديد منها، إثر عطل فني كبير.

وذكر موقع الإدارة الإلكتروني أن عطلا أصاب النظام الذي يوفر للطيارين والموظفين الأرضيين معلومات بشأن حدوث اضطرابات في الرحلات الجوية.

وقالت إدارة الطيران الفدرالية عبر تويتر “تأثرت العمليات عبر نظام المجال الجوي الوطني، والنظام يتم إعادة تحميله”. وأضافت “رغم أن بعض الوظائف بدأت في العودة للعمل، فإن عمليات نظام المجال الجوي الوطني لا تزال محدودة”.

ولم يتضح إلى أي مدى كان عطل الكمبيوتر هو السبب وراء الاضطرابات.

وذكرت بيانات ملاحية لمواقع رصد حركة الطيران أن إجمالي عدد الرحلات المتأخرة داخل أمريكا وخارجها بلغ 3578 رحلة، وبلغ إجمالي عدد الرحلات التي أُلغِيت داخل أمريكا وخارجها 397 رحلة.

وقالت شركة يونايتد الأمريكية، إن نظام الطيران الفدرالي أرسل إشعارات بوجود مخاطر وقيود على الطيران في الوقت الحالي، وأعلنت عن تأخير جميع الرحلات الداخلية مؤقتا في انتظار تحديث من إدارة الطيران الفدرالية.

وأعلن مطار مارشال في واشنطن عن تأخير للرحلات، صباح اليوم الأربعاء، نتيجة لانقطاع في نظام إدارة الطيران الفدرالية.

المصدر : وكالات