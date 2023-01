بايدن يأمر بالتحقيق.. عطل فني كبير يتسبب في تأجيل آلاف الرحلات الجوية بأمريكا (فيديو)

طلبت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية من شركات الطيران، اليوم الأربعاء، إيقاف كل رحلات السفر الداخلية حتى الساعة التاسعة صباحا بتوقيت شرقي الولايات المتحدة (الثانية ظهرا بتوقيت غرينتش) حتى يتسنى لها إصلاح عطل فني في النظام.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، إن الرئيس بايدن أُبلِغ بالعطل الذي أصاب نظام الإشعارات الجوية، ووجّه وزارة النقل بإجراء تحقيق كامل في الأسباب، وستوفر إدارة الطيران الفدرالية تحديثات منتظمة.

وأشارت المتحدثة إلى أنه “لا يوجد دليل على وقوع هجوم إلكتروني في هذه المرحلة”.

ونقلت رويترز عن الرئيس الأمريكي قوله إن الطائرات يمكنها الهبوط بأمان ولا يُعرف سبب العطل حتى الآن، وأضاف “يمكن للطائرات الهبوط بأمان لكن لا يمكنها الإقلاع بسبب العطل التقني”.

Update 3: The FAA is still working to fully restore the Notice to Air Missions system following an outage.⁰⁰The FAA has ordered airlines to pause all domestic departures until 9 a.m. Eastern Time to allow the agency to validate the integrity of flight and safety information.

— The FAA ✈️ (@FAANews) January 11, 2023