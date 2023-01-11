بايدن يأمر بالتحقيق.. عطل فني كبير يتسبب في تأجيل آلاف الرحلات الجوية بأمريكا (فيديو)

طلبت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية من شركات الطيران، اليوم الأربعاء، إيقاف كل رحلات السفر الداخلية حتى الساعة التاسعة صباحا بتوقيت شرقي الولايات المتحدة (الثانية ظهرا بتوقيت غرينتش) حتى يتسنى لها إصلاح عطل فني في النظام.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، إن الرئيس بايدن أُبلِغ بالعطل الذي أصاب نظام الإشعارات الجوية، ووجّه وزارة النقل بإجراء تحقيق كامل في الأسباب، وستوفر إدارة الطيران الفدرالية تحديثات منتظمة.

وأشارت المتحدثة إلى أنه “لا يوجد دليل على وقوع هجوم إلكتروني في هذه المرحلة”.

ونقلت رويترز عن الرئيس الأمريكي قوله إن الطائرات يمكنها الهبوط بأمان ولا يُعرف سبب العطل حتى الآن، وأضاف “يمكن للطائرات الهبوط بأمان لكن لا يمكنها الإقلاع بسبب العطل التقني”.

Update 3: The FAA is still working to fully restore the Notice to Air Missions system following an outage.⁰⁰The FAA has ordered airlines to pause all domestic departures until 9 a.m. Eastern Time to allow the agency to validate the integrity of flight and safety information. — The FAA ✈️ (@FAANews) January 11, 2023

عطل فني كبير

وستتأخر الرحلات الجوية في مواقع متعددة بجميع أنحاء الولايات المتحدة بعد انقطاع الكمبيوتر في إدارة الطيران الفدرالية.

وأعلنت إدارة الطيران الفدرالية الأمريكية ونظام تتبّع الرحلات الجوية، اليوم الأربعاء، تضرر حركة الطيران في الولايات المتحدة بشدة، وتأجيل مئات الرحلات وإلغاء العديد منها، إثر عطل فني كبير.

وذكر موقع الإدارة الإلكتروني أن عطلا أصاب النظام الذي يوفر للطيارين والموظفين الأرضيين معلومات بشأن حدوث اضطرابات في الرحلات الجوية.

وقالت إدارة الطيران الفدرالية عبر تويتر “تأثرت العمليات عبر نظام المجال الجوي الوطني، والنظام يتم إعادة تحميله”. وأضافت “رغم أن بعض الوظائف بدأت في العودة للعمل، فإن عمليات نظام المجال الجوي الوطني لا تزال محدودة”.

Update 4: The FAA is making progress in restoring its Notice to Air Missions system following an overnight outage. Departures are resuming at @EWRairport and @ATLairport due to air traffic congestion in those areas. We expect departures to resume at other airports at 9 a.m. ET. — The FAA ✈️ (@FAANews) January 11, 2023

ولم يتضح إلى أي مدى كان عطل الكمبيوتر هو السبب وراء الاضطرابات.

وذكرت بيانات ملاحية لمواقع رصد حركة الطيران أن إجمالي عدد الرحلات المتأخرة داخل أمريكا وخارجها بلغ 3578 رحلة، وبلغ إجمالي عدد الرحلات التي أُلغِيت داخل أمريكا وخارجها 397 رحلة.

وقالت شركة يونايتد الأمريكية، إن نظام الطيران الفدرالي أرسل إشعارات بوجود مخاطر وقيود على الطيران في الوقت الحالي، وأعلنت عن تأخير جميع الرحلات الداخلية مؤقتا في انتظار تحديث من إدارة الطيران الفدرالية.

وأعلن مطار مارشال في واشنطن عن تأخير للرحلات، صباح اليوم الأربعاء، نتيجة لانقطاع في نظام إدارة الطيران الفدرالية.