خبيرة في الشؤون الأفريقية: القاهرة قدّمت مبادرة لحل الأزمة السودانية (فيديو)

قالت أماني الطويل -مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية والخبيرة فى الشؤون الأفريقية- إن مصر تقدمت رسميا بمبادرة لحل الأزمة السياسية في السودان، مضيفة أن الاتفاق الإطاري يجب أن ينفتح على أطراف أخرى.

وأضافت أماني الطويل في لقاء مع برنامج (المسائية) على قناة الجزيرة مباشر، مساء الثلاثاء “مصر معنية بما يقع من تطورات متسارعة للأحداث والمواقف في المشهد السياسي السوداني”، مشيرة إلى أن “مصر تربطها علاقات متينة مع حزب الاتحاد وحزب الأمة السودانيين”.

وبشأن ما أثير عن غياب أو تأخر للدور المصري في السودان، أوضحت أماني الطويل أن “مصر كانت حاضرة في السودان، وإن بتفاوت حسب السياقات والمواقف”.

ورأت أماني الطويل أن المتابع لتفاصيل المشهد السياسي في الخرطوم سيقف على وجود صعوبات جمة في تحقيق “الإجماع السوداني”، مشيرة إلى أن “الرؤية المصرية تجاه السودان في طريقها للتغيير”.