“قلب رحيم”.. صورة معلم مصري يُطعم طالبا من ذوي الهمم تلقى رواجا واسعا

تصدرت صور مؤثرة لمعلم مصري مع أحد طلابه من ذوي الهمم، خلال رحلة مدرسية بالعاصمة المصرية القاهرة، مواقع التواصل الاجتماعي، إذ ظهر معتنيًا بأحد الأطفال ويطعمه بيده في مشهد لاقى إعجاب رواد المنصات.

ونشر أحد المدونين صورًا للمدرس “إبراهيم” مع الطفل، ووصفها بأنها الأفضل خلال عام 2022، التي كان قد التقطها قبل نحو أسبوع، وبمجرد نشرها عبر حسابه في فيسبوك، لاقت رواجًا واسعًا.

وقال مصطفى شرف الدين -ملتقط الصور- عبر حسابه في فيسبوك “اللي في الصورة الأستاذ إبراهيم معلم بالتربية الفكرية في كوم النور (قرية تابعة لمحافظة الدقهلية شمالي مصر) أثناء رحله مدرسية للقاهرة، وخاصة في زيارة للقرية الفرعونية”.

ولم يقتصر إحسان المدرس إلى الطفل على إطعامه بيده فقط، بل “رفض الأكل أصلًا” قبل أن يطعمه، نظرًا لعدم استطاعته الأكل بمفرده، لصغر سنه وظروفه الخاصة.

وانتشرت الصورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما تناقلتها صحف ومواقع إخبارية، واتجهت تعليقات المدونين إلى الإعجاب بحُسن تعامل المعلم مع الطفل، ولاقى استحسان الكثيرين.

وعلّق أحد المدونين قائلًا إن هؤلاء هم مَن يستحقون الشهرة.

وقالت المدونة إلهام خفاجي “صورة عفوية من غير تجهيز ولا إعداد ولا تفاخر، حقيقي تستحق التقدير”.

بينما علّق محمد جمال عبر حسابه في فيسبوك قائلًا “أستاذ يقف بكل صبر ورحمة ليُطعِم شابًا بريئًا من ذوي الاحتياجات الخاصة، وأنا أُشهد الله، لو أني هذا الرجل لما وجدت عملًا ألقى الله به -بعد شهادة الإسلام- أرجى عندي من ذلك العمل”.