تشاهدون اليوم على الجزيرة مباشر 10 يناير/ كانون الثاني 2023

ندعوكم متابعينا إلى المشاركة بآرائكم وأسئلتكم في الفعاليات التالية المقرر أن تكون في قائمة الأحداث التي تنقلها إليكم الجزيرة مباشر اليوم الثلاثاء 10 يناير/ كانون الثاني 2023.

تواصلوا معنا عبر تطبيق واتساب الخط الساخن للجزيرة مباشر على الرقم 0097450978083، ويمكنكم المشاركة في الفعاليات المختلفة بإرسال رسالة نصية أو صوتية أو فيديو.

اليمن

8:30 بتوقيت مكة المكرمة.

الجزيرة مباشر ترصد معاناة طلاب يمنيين في مدرسة عقبة بن نافع التي تضررت بمعارك دارت في مناطق شرق مدينة تعز.

بيجين

10:00 بتوقيت مكة المكرمة.

مؤتمر صحفي يومي للمتحدث باسم الخارجية الصينية.

السودان

10:00 بتوقيت مكة المكرمة.

استمرار فعاليات مؤتمر خريطة طريق لاستئناف تفكيك نظام الثلاثين من يونيو تنظمه القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري، حول الإطار القانوني الحاكم لعملية تفكيك نظام 30 يونيو.

كابل

10:30 بتوقيت مكة المكرمة.

مؤتمر صحفي في ختام زيارة وفد علماء من مصر وفلسطين والسودان يمثلون عددا من الهيئات والمؤسسات الإسلامية لأفغانستان.

طهران

11:00 بتوقيت مكة المكرمة.

مؤتمر صحفي للمتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي بهادري جهرمي.

جدة – السعودية

11:00 بتوقيت مكة المكرمة.

اجتماع استثنائي مفتوح العضوية للجنة التنفيذية تعقده الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي على مستوى المندوبين، لبحث الاعتداءات والاقتحامات الإسرائيلية للمسجد الأقصى.

تونس

11:00 بتوقيت مكة المكرمة.

وقفة تضامنية مع العياشي الهمامي أثناء التحقيق معه أمام قاضي التحقيق الثاني بالمحكمة الابتدائية بتونس استنادا إلى المرسوم عدد 54 لسنة 2022 الخاص بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال.

لبنان

11:10 بتوقيت مكة المكرمة.

الجزيرة مباشر ترصد أوضاع اللاجئين السوريين في مخيم كفر ملكة في ظل موجة الشتاء.

الحدود السورية التركية

11:30 بتوقيت مكة المكرمة.

الجزيرة ترصد المستجدات عند معبر باب الهوى على الحدود السورية التركية عقب تمديد مجلس الأمن مرور المساعدات الأممية عبر الحدود للنازحين السوريين في الشمال السوري، ستة أشهر إضافية.

فلسطين

12:00 بتوقيت مكة المكرمة.

مؤتمر صحفي لمؤسسات الأسرى خلال الوقفة الإسنادية الأسبوعية للأسرى أمام مقر الصليب الأحمر الدولي في البيرة.

فلسطين

12:000 بتوقيت مكة المكرمة.

وقفة تضامنية مع أهالي النقب المحتل بعنوان “من غزة إلى النقب شعب واحد”، ينظمها تجمع قبائل البادية بقطاع غزة في الذكرى السنوية الأولى لـ”هبّة النقب” ودعمًا لأهالي النقب في وجه سياسات الاحتلال.

لبنان – بيروت

12:00 بتوقيت مكة المكرمة.

اعتصام المعلمين أمام وزارة التربية للمطالبة بتحسين رواتبهم.

لبنان – بيروت

12:00 بتوقيت مكة المكرمة.

وقفة احتجاجية أمام قصر العدل في بيروت بعنوان “وقف التحقيق كمان جريمة”، لمطالبة قضاة محكمة التمييز “أصيلين ومنتدبين” بإقرار استئناف التحقيق في قضية تفجير مرفأ بيروت.

فلسطين

12:35 بتوقيت مكة المكرمة.

الجزيرة مباشر ترصد استمرار سلطة الطبيعة التابعة للاحتلال في مصادرة أراضي الفلسطينيين وتغيير ملامحها.

بروكسل

13:00 بتوقيت مكة المكرمة.

مؤتمر صحفي للأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو).

بروكسل

13:30 بتوقيت مكة المكرمة.

مراسم توقيع إعلان التعاون الثالث المشترك بين الناتو والاتحاد الأوربي.

فلسطين

13:35 بتوقيت مكة المكرمة.

الجزيرة مباشر ترصد أوضاع الفلسطينيين في منطقة خلاليل اللوز جنوب بيت لحم الذين يتعرضون لاعتداءات المستوطنين منذ ثلاثة أسابيع.

بروكسل

14:00 بتوقيت مكة المكرمة.

مؤتمر صحفي يومي للمفوضية الأوربية.

السودان

14:00 بتوقيت مكة المكرمة.

مؤتمر صحفي حول تطورات بمحلية (بليل) في إقليم دارفور التي شهدت أحداثًا قبلية دامية راح ضحيتها عشرات من المدنيين السودانيين.

السودان

14:00 بتوقيت مكة المكرمة.

ورشة نقاشية حول دور الإعلام في دعم مفاهيم وحدة واستقرار البلاد.

السودان

14:00 بتوقيت مكة المكرمة.

دعوة مما يعرف بـ(كيان غاضبون بلا حدود) -وهو كيان درج على المشاركة في المظاهرات ضد العسكريين في السلطة- إلى مواكب غضب شعبي بالعاصمة والولايات.

لندن

14:30 بتوقيت مكة المكرمة.

الجزيرة مباشر ترصد من أمام محكمة شمال لندن قضية في حق نشطاء من منظمة “London plastine action” المناصرة للقضية الفلسطينية، بسبب توقيفهم عقب سكب طلاء على عدد من مصانع الدرون التي تصدر السلاح إلى دولة الاحتلال.

طرابلس

15:10 بتوقيت مكة المكرمة.

الجزيرة مباشر ترصد جانبا من المؤتمر والمعرض الدولي الثالث للمصارف والتأمينات والاستثمار بمعرض طرابلس الدولي.

روما

15:10 بتوقيت مكة المكرمة.

مؤتمر صحفي مشترك لرئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني ونظيرها الياباني فوميو كيشيدا.

البصرة

15:30 بتوقيت مكة المكرمة.

الجزيرة مباشر ترصد توافد المشجعين إلى ملعب الميناء لحضور مباراة الإمارات والكويت ضمن مباريات بطولة خليجي 25.

تونس

16:00 بتوقيت مكة المكرمة.

كلمة نقيب الصحفيين التونسيين خلال اجتماع للنقابة لـ”تحديد الخطوات النضالية القادمة للدفاع عن حقوق منظوريها وديمومة وسائل الإعلام”.

إسطنبول

16:30 بتوقيت مكة المكرمة.

إفادة حول الانتخابات الشاملة في تركيا واستطلاعات الرأي ومستقبل التحالفات السياسية في الانتخابات.

فلسطين – نابلس

17:00 بتوقيت مكة المكرمة.

دعوات شبابية للخروج في مسيرة تضامنية مع المعتقلين السياسيين في سجون السلطة مصعب أشتيه وعميد طبيلة وموسى عطا الله.

السودان

17:00بتوقيت مكة المكرمة.

مظاهرات دعت لها لجان المقاومة في منطقة بُرّي وسط الخرطوم للمطالبة بالحكم المدني ومحاسبة قتلة المتظاهرين.

بغداد

17:00 بتوقيت مكة المكرمة.

مؤتمر صحفي أسبوعي للمتحدث باسم الحكومة العراقية.

نيويورك

18:00 بتوقيت مكة المكرمة.

جلسة دورية لمجلس الأمن الدولي بشأن عمل مكتب الأمم المتحدة لغرب أفريقيا والساحل.

البصرة

18:00 بتوقيت مكة المكرمة.

الجزيرة مباشر ترصد الأجواء في محيط ملعب الميناء وتلتقي المشجعين عقب نهاية مباراة الإمارات والكويت ضمن مباريات بطولة خليجي 25.

فلسطين

18:00 بتوقيت مكة المكرمة.

الجزيرة مباشر ترصد استقبال الأسير الفلسطيني المفرج عنه نبيل المسالمة من بلدة بيت عوا بقضاء الخليل بعد قضائه 23 سنة في سجون الاحتلال.

البصرة

18:45 بتوقيت مكة المكرمة.

الجزيرة مباشر ترصد توافد المشجعين إلى ملعب الميناء لحضور مباراة قطر والبحرين ضمن مباريات بطولة خليجي 25.

مكسيكو ستي

19:30 بتوقيت مكة المكرمة.

الرئيس الأمريكي يلتقي رئيس الوزراء الكندي على هامش قمة أمريكا الشمالية.

باريس

19:30 بتوقيت مكة المكرمة.

مؤتمر صحفي لرئيسة الحكومة الفرنسية للإعلان عن مشروع الحكومة الخاص بإصلاح نظام التقاعد.

نيويورك

20:00 بتوقيت مكة المكرمة.

المؤتمر الصحفي اليومي للمتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة.

واشنطن

20:00 بتوقيت مكة المكرمة.

أبرز عناوين الصحف والمواقع الإخبارية الأمريكية.

البصرة

21:00 بتوقيت مكة المكرمة.

الجزيرة مباشر ترصد الأجواء في محيط ملعب الميناء وتلتقي المشجعين عقب نهاية مباراة قطر والبحرين ضمن مباريات بطولة خليجي 25.

مكسيكو ستي

22:30 بتوقيت مكة المكرمة.

انطلاق القمة العاشرة لقادة أمريكا الشمالية.