أكثر الكلمات بحثا عالميا وعربيا على غوغل خلال 2022

أعلن محرك البحث الشهير غوغل عن الموضوعات الأكثر بحثا عالميا خلال عام 2022، التي تعكس اهتمامات الأشخاص بشأن الأحداث والشخصيات والأغاني والمسلسلات.

وأظهرت قوائم 2022 تصدّر لعبة ألغاز (ووردلي) قائمة البحث، وجاء في المرتبة الثانية البحث عن لقاء الهند وبريطانيا في الدور قبل النهائي لبطولة العالم للكريكيت، وفي الثالثة اسم “أوكرانيا” وخاصة مع اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.

واحتل اسم ملكة بريطانيا الراحلة إِليزابيث الثانية ‏التي توفيت في سبتمبر/أيلول الماضي المرتبة الرابعة، بينما عاد الكريكيت مرة أخرى إلى الترتيب، إذ جاء البحث عن مباراة الهند وجنوب أفريقيا في المرتبة الخامسة.

ورغم أن مونديال قطر انطلق قبل ستة أسابيع من نهاية العام، فإن الحدث الرياضي الأبرز جاء في المرتبة السادسة في قوائم البحث على غوغل، تلاه البحث عن مباراة الكريكيت بين الهند والهند الغربية، ثم البحث عن هاتف أبل (آيفون 14)، وفي المرتبة التاسعة شخصية القاتل المتسلسل جيفري دامر.

وفي قائمة الشخصيات الأكثر بحثا خلال العام، تصدّر اسم الممثل الأمريكي جوني ديب بعد فوزه على طليقته في محاكمة علنية قضت بدفع آمبر هيرد 15 مليون دولار التي تصدّر اسمها المركز الثالث.

وجاء بطلا واقعة الصفع الشهيرة خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار، الممثلان ويل سميت وكريس روك، في المركز الثاني والخامس على التوالي.

وحصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على المركز الرابع إثر حرب شنتها بلاده على جارتها الأوكرانية.