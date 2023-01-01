فاجعة في دولة عربية.. مدفأة تودي بحياة 4 من أسرة واحدة ليلة رأس السنة الجديدة

شهدت الجزائر مع نهاية آخر أيام عام 2022 فاجعة تمثّلت بوفاة أسرة اختناقًا بالغاز في بلدية شاشار بخنشلة شمال شرقي البلاد.

وقالت المديرية العامة للحماية المدنية الجزائرية في منشور عبر منصاتها، مساء السبت، إن الحادث تسبب في وفاة أسرة مكونة من 4 أشخاص.

وأضاف المنشور أن المتوفين هم رجل وامرأتان وطفل، تسمموا باستنشاقهم غاز أحادي أكسيد الكربون المتسرب من مدفأة المنزل.

ودعت الحماية المدنية المواطنين كافة للحيطة والحذر، عن طريق القيام بالتهوية الدائمة والمستمرة على مستوى المنازل لا سيما بأماكن وجود أجهزة التدفئة وسخانات الماء والحمام ومراقبتها دوريًا وعدم سد فتحات التهوية.

وفي الوقت الذي يشتد فيه الطقس البارد شتاءً، يلجأ أغلب الناس إلى استخدام وسائل التدفئة المختلفة لا سيما المدفأة المنزلية.

وتنتشر في ذلك الوقت حوادث الحرائق المنزلية بسبب استخدام المدافئ، وأبرزها وفاة والد الفنان المصري إيهاب توفيق أوائل عام 2020 بعد حريق هائل اندلع في منزله بسبب ماس كهربائي بالمدفأة، وتبين فيما بعد أنه أصيب باختناق أسفر عن وفاته.

ولقي عروسان بالمنوفية -إحدى محافظات الدلتا في مصر- مصرعهما اختناقًا بسبب المدفأة الكهربائية في غرفة نومهما، وغير ذلك من الحوادث المشابهة في العديد من البلدان.