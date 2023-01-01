لديه الزيت المدعم.. تونسيون “يبحثون” عن متجر زاره الرئيس قيس سعيد (فيديو)

أثار مقطع فيديو للرئيس التونسي قيس سعيّد جدلًا واسعًا بعدما دخل متجرًا لبيع المواد الغذائية في ساعة متأخرة من الليل ليجد صندوقًا مليئًا بزجاجات الزيت المدعم، الذي يواجه التونسيون صعوبة في العثور عليه.

وانتقد مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في تونس ما جاء في المقطع ووصفوه بـ”التمثيلية” و”السيناريو الفاشل”.

وقال تونسيون إن هذا المقطع لن يقنع الناس بأن الزيت الذي لا يجدونه في المتاجر “متوفر”.

وتعاني تونس منذ مدة من أزمة في توافر بعض المواد الغذائية، وحددت بعض المتاجر لزبائنها كمية الشراء لبعض المنتجات، على غرار الحليب والزيت والدقيق والبيض والقهوة والزبدة.

وأرجع الرئيس قيس سعيّد هذه الأزمة إلى احتكار كبار التجار لهذه المنتجات، فيما يرى خبراء اقتصاديون أن النقص في المواد الغذائية ناتج عن أزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.

ورفعت تونس أسعار الوقود 5 مرات خلال عام 2022، كان آخرها في 24 ديسمبر/كانون الأول الماضي.