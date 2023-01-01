تشاهدون اليوم الأحد الأول من يناير/كانون الثاني على الجزيرة مباشر

ندعوكم متابعينا إلى المشاركة بآرائكم وأسئلتكم في الفعاليات التالية المقرر أن تكون في قائمة الأحداث التي تنقلها إليكم قناة الجزيرة مباشر اليوم الأحد الأول من يناير/كانون الثاني 2023.

تواصلوا معنا عبر تطبيق واتساب الخط الساخن للجزيرة مباشر على الرقم 0097450978083، ويمكنكم المشاركة في الفعاليات المختلفة بإرسال رسالة نصية أو صوتية أو فيديو.

تعز – مباشر

10:30 بتوقيت مكة المكرمة

جولة في مركز علاج مرضى السرطان.

القدس – مباشر

11:00 مكة المكرمة

جلسة محاكمة شرطي إسرائيلي أطلق النار على الشهيد إياد الحلاق من ذوي الاحتياجات الخاصة وأدى إلى مقتله.

غزة – مباشر

11:30 مكة المكرمة

“آثار تشكيل الحكومة الصهيونية اليمينية المتطرفة على القضية الفلسطينية”.. عنوان لقاء سياسي ينظمه “مركز إيلياء للدراسات والبحوث السياسية”.

رام الله – مباشر

12:30 مكة المكرمة

لقاء مع أفراد من عائلة الشهيدين جواد وظافر الريماوي من رام الله.

السودان- مباشر 24

13:00 مكة المكرمة

افتتاح مهرجان التراث والثقافة السوداني بالتزامن مع احتفالات أعياد الاستقلال.

لبنان – مباشر

13:30 مكة المكرمة

جولة في مخيم الشيخ عياش للاجئين السوريين بعكار ترصد أوضاعهم المعيشية وأمنياتهم في العام الجديد.

كرواتيا – مباشر

14:15 مكة المكرمة

مؤتمر صحفي لرئيسة المفوضية الأوربية ورئيس الوزراء الكرواتي والرئيس السلوفيني للاحتفال بدخول كرواتيا الاتحاد الأوربي.

القدس – مباشر

15:00 مكة المكرمة

جولة في شارع السلطان سليمان الذي يقع بالقرب من باب العامود ويشهد بدء أعمال حفر من قِبل سلطات الاحتلال.

سوريا – مباشر

16:30 مكة المكرمة

جولة ترصد أوضاع النازحين في مخيمات ريف إدلب وتطلعاتهم للعام الجديد.

غزة – مباشر

17:00 مكة المكرمة

جولة ترصد استقبال أهالي غزة للعام الجديد وأمنياتهم فيه.

بيت لحم – مباشر

18:30 مكة المكرمة

جولة في أسواق بيت لحم ترصد أجواء الاحتفال بأعياد رأس السنة الميلادية.

البرازيل – مباشر

19:30 مكة المكرمة

بدء مراسم تنصيب الرئيس الجديد لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.

السودان – مباشر

20:00 مكة المكرمة

ندوة سياسية ينظمها حزب التجمع الاتحادي بمناسبة الذكرى السابعة والستين لاستقلال السودان.