يواجه مهمة شاقّة.. تشارلز “ملك التناقضات” على عرش بريطانيا (فيديو)

بعد وفاة والدته الملكة إليزابيث الثانية، أصبح الأمير تشارلز أخيرا ملكا لبريطانيا و14 بلدا آخر، لينتهي انتظاره أكثر من 70 عاما لاعتلاء العرش، وهو الأطول لولي عهد في التاريخ البريطاني.

ويواجه تشارلز مهمة شاقة، فوالدته الراحلة كانت تحظى بشعبية جارفة واحترام كبير، لكنها تركت عائلة ملكية تمزقها الفضائح والخلافات الأسرية، ومزاعم متكررة عن عنصرية مسؤولي قصر باكنغهام.

تحديات في عمر متقدم

ويواجه تشارلز تلك التحديات وهو في سن الثالثة والسبعين، وأكبر ملك يتولى العرش في عائلة ملكية يعود حكمها إلى نحو ألف عام، وبجانبه زوجته الثانية كاميلا، التي لا يزال الرأي العام منقسما بشأنها.

أمّا بالنسبة للمعارضين، فإن الملك الجديد “ضعيف ويحب التدخل في السياسة وغير مؤهل لهذا المنصب”، وقد تعرض ملك بريطانيا الجديد لانتقادات من هؤلاء.

كما سبق أن تعرض الملك الجديد للسخرية بسبب حديثه إلى النباتات وهوسه بالهندسة المعمارية والبيئة، وستظل سيرته مقترنة دائما بزواجه الأول الفاشل من الأميرة الراحلة ديانا.

غير أن مؤيديه يقولون إن ذلك تشويه للعمل الجيد الذي يقوم به، وإنه يُساء فهمه دائما كما أنه كان سابقا لعصره في مجالات مثل تغير المناخ، ويقول عنه بعضهم إنه شخص رصين ودائما ما يهتم برفاه البريطانيين من جميع الطبقات والمجتمعات.

الاهتمام بالشعب

يقول المؤيدون إن مواقف الملك الجديد تظهر أنه رجل جاد ويهتم حقيقة بشعبه، لكن بعض المتابعين يرى أنه يواجه مهمة مستحيلة، بين اتهامه بالتدخل السياسي إذا أدلى بدلوه في القضايا الاجتماعية، والمجازفة بوصفه بأنه أمير مدلّل لا يكترث بالآخرين إذا لم يهتم بالشأن العام.

وقال ملك بريطانيا الجديد في مقابلة تلفزيونية العام الماضي حول تغير المناخ “لماذا تعتقدون أنني فعلت كل هذا طوال تلك السنوات؟ لأنني كنت أهتم بالجيل القادم وسأظل أهتم به دائما”.

وفي سبعينيات القرن الماضي، في فترة تدهور للاقتصاد البريطاني، تبرع بمكافأة نهاية الخدمة في البحرية البالغة 7400 جنيه إسترليني لتمويل مبادرات مجتمعية.

وفي وقت لاحق، ومع انتشار أعمال الشغب والبطالة في العديد من المدن، بدأت جمعيته الخيرية مساعدة الشباب المحرومين على بدء أعمالهم التجارية الخاصة.

وقالت زوجته كاميلا إنه على الرغم من انتظاره الطويل لبلوغ العرش “لم يكن يفكر كثيرا في هذا الأمر”. وردًّا على سؤال عما إذا كان يتحدث عن الجلوس على العرش، قالت “ليس كثيرا، لا، إنه مجرد شيء سيحدث”.

وقد عبّر تشارلز بنفسه عن هذه المشاعر وقال “للأسف، يحدث ذلك نتيجة وفاة والدتك أو والدك وهو أمر ليس من اللطيف التحدث عنه على الأقل، لذلك من الأفضل عدم التفكير كثيرا في الأمر”.

وطوال حياته، كان تشارلز محاصرا في نظام ملكي يسعى لتحديث نفسه ويحاول التكيف في مجتمع سريع التغير وقائم على المساواة، مع الحفاظ على التقاليد التي تمنح المؤسسة الهالة المحيطة بها.

ويمكن بسهولة رؤية هذا التوتر من خلال حياة ابنيه، فالأكبر وليام (40 عاما) الذي أصبح الآن ولي العهد، يعيش حياة مقيدة بالواجبات التقليدية ويخصص كثيرا من وقته للأعمال الخيرية والظهور بالمراسم العسكرية.

أما الابن الأصغر هاري (37 عاما) فيقيم مع زوجته الممثلة الأمريكية السابقة ميغان وطفليه، مُتخذا نمطا جديدا لحياته يتناسب مع هوليود أكثر من قصر باكنغهام، وكان الأخوان مقربين جدا بعضهما من بعض، لكنهما نادرا ما يتحدثان الآن.

“شبح” الراحلة ديانا

بالنسبة للكثيرين في بريطانيا وخارجها، سيظل اسم تشارلز مقترنا دائما بزواجه “المشؤوم” من الأميرة ديانا وعلاقته مع كاميلا باركر بولز.

وعندما تزوج ديانا عام 1981 في حفل تابعه على شاشات التلفزيون نحو 750 مليون شخص حول العالم، بدت عروسه الخيار الأمثل وبدا كل شيء على ما يرام في البداية، ورزقا بابنين عامي 1982 و1984.

ولكن وراء الكواليس، واجه الزواج مشاكل عديدة وألقت ديانا باللوم على كاميلا في انهياره عام 1992، قائلة في مقابلة تلفزيونية “كان هناك 3 أشخاص في هذا الزواج”.

وقال تشارلز إنه ظل مخلصا لديانا “حتى انهار (الزواج) بشكل لا رجعة فيه” وانتهى الأمر بالطلاق عام 1996.

وعندما لقيت الأميرة ديانا حتفها جراء حادث سيارة في باريس عام 1997، كانت هناك انتقادات لاذعة في الصحافة للأمير تشارلز ولكاميلا، وتراجعت شعبيته.

وفي العقود التي تلت ذلك، تحسنت صورته شيئا فشيئا وإن ظل أقل شعبية من والدته، وفي عام 2005، تزوج أخيرا كاميلا التي اكتسبت قبولا أكبر لدى دخولها دائرة الضوء.

ومع ذلك، لا يزال شبح ديانا يطارد تشارلز مع استمرار اهتمام الناس بتفاصيل حياتها. وفي السنوات الأخيرة، كانت حياة الأميرة الراحلة موضوع فيلم كبير ومسرحية موسيقية، كما ركز مسلسل “التاج” الشهير من إنتاج نتفليكس على تطور علاقة الزوجين.