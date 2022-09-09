هل تشهد مصر أول فريق كرة قدم بخلفية دينية؟ (فيديو)

أُعلن في مصر مؤخرا عن تأسيس نادي عيون مصر الذي يتبع كنائس وسط القاهرة. وقالت إدارته إنها فتحت باب التقدم لاختبارات القبول للانضمام إلى صفوف الفريق الرياضي، مما أثار جدلا كبيرا بين المصريين.

وقال مسؤول الإعلام بالنادي القس جرجس شفيق لوسائل الإعلام إن الفريق سيخوض مباريات الدوري المصري العام لكرة القدم بالدرجة الرابعة. ونفى ما تردد حول اختيار لاعبين أقباطا بشكل حصري لتشكيل فريق هذا النادي.

ورغم نشر وسائل إعلام مصرية صور لقاء وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي مع الأنبا رفائيل الأسقف العام لكنائس وسط القاهرة لمناقشة إشهار نادي عيون مصر بمحافظة البحيرة، فإن الوزارة نفت لاحقا وجود فريق كرة أو نادٍ رياضي يتبع الكنيسة.

وقال حساب الوزارة في منشور على فيسبوك إن الهيئات الشبابية والرياضية ملك لكل شباب مصر بعيدا عن أي انتماءات سياسية أو دينية، وإن كافة اللوائح والقوانين المصرية المنظمة للعمل الشبابي والرياضي تحظر تماما إقامة أو إنشاء أو إشهار أي منشآت أو هيئات شبابية أو رياضية على أساس ديني.

ورغم هذا النفي الرسمي فإن الجدل لم يتوقف على وسائل التواصل المصرية. وغرد الكاتب سامح عسكر “بمناسبة إنشاء نادي عيون مصر التابع للكنيسة ليكون أول ناد مسيحي في الرياضة المصرية، وليكون إعلانا غير مسبوق عن طائفية الرياضة، نوادي مصر بالفعل لا تعطي الفرصة للمسيحيين وتطرد كل اللاعبين الأقباط، وما فعلته الكنيسة رد فعل طبيعي على طائفية الأندية المصرية”.

بمناسبة إنشاء نادي "عيون مصر" التابع للكنيسة ليكون أول نادي مسيحي في الرياضة المصرية، وإعلانا غير مسبوق عن طائفية الرياضة

تذكروا ما كتبته قبل 3 سنوات، وأن نوادي مصر بالفعل لا تعطي الفرصة لمسيحيين وتطرد كل اللاعبين الأقباط، وما فعلته الكنيسة رد فعل طبيعي على طائفية الأندية المصرية pic.twitter.com/8znw1llpfJ — سامح عسكر (@sameh_asker) September 8, 2022

وعلّق ميلاد على الخبر قائلا “برجاء التحلي بالدقة بعيدا عن مسميات تستفز المجتمع. لا يوجد شيء اسمه نادي مسيحي ونادي مسلم، اسمه نادي (عيون مصر) لكل المصريين”.

وكتب الباحث الحقوقي إسحاق إبراهيم “التمييز ضد المسيحيين في الرياضة والحاجة هما من وفرا بيئة وسياقا لإنشاء نادي عيون مصر. وبالتالي لا يليق أن نتكلم عن مخاوف من (تديين المجال الكروي) لأنه تم تديينه بالأساس، أو نتكلم عن سلبيات القرار من دون وجود بدائل للوضع الحالي”.

أما الكاتب خالد منتصر فقال “أتمنى ألا يكون نادي عيون مصر تابعا للكنيسة ويكون لكل المصريين المسيحيين والمسلمين، كما أتمنى أن تكون كليات الأزهر غير الدينية مثل الطب والهندسة والعلوم لكل المصريين أيضا وتكون تابعة للتعليم العالي”.