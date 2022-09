قادة وزعماء العالم ينعون ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية

أجمع العديد من زعماء وقادة العالم أن رحيل الملكة إليزابيث الثانية يمثل خسارة لبريطانيا وللعالم لما قامت به الراحلة من مواقف وأعمال جعلتها من الشخصيات التي حظيت باحترام وتقدير كبيرين داخل بلدها وخارجها.

واعتبر الرئيس الأمريكي جو بايدن، الخميس، أن الملكة الراحلة اليزابيث الثانية كانت “امرأة دولة ذات وقار وثبات لا مثيل لهما”، مضيفا أنها “كانت أكثر من ملكة.. لقد جسدت حقبة”.

وتابع بايدن في بيان للبيت الأبيض أن الملكة اليزابيث “ساهمت في جعل العلاقة بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة علاقة خاصة”، مؤكدا أنه “يتطلع الى مواصلة علاقة الصداقة الوطيدة مع الملك” الجديد تشارلز الثالث.

من جهته أشاد ملك إسبانيا فيليبي السادس بالملكة إليزابيث مذكّراً بأنها “كتبت أبرزالفصول في تاريخ عالمنا” خلال سبعة عقود.

وكتب فيليبي السادس في برقية إلى الملك الجديد تشارلز الثالث “لقد شهدت جلالة الملكة إليزابيث الثانية بلا شك وكتبت وشكلت أبرز الفصول في تاريخ عالمنا مدى العقود السبعة المنصرمة”، مشيدًا بـ”حسّ الواجب والالتزام لديها”، وبـ”حياتها التي كرستها بأكملها لخدمة” شعبها.

كما أشاد ملك بلجيكا فيليب وزوجته الملكة ماتيلد بالملكة الراحلة، معتبرين أنّها كانت “ملكة استثنائية طبعت التاريخ بعمق” وأثبتت “وقاراً وشجاعة وتفانياً طوال فترة حكمها”.

وأضاف الثنائي الملكي “كانت شخصية خارجة على المألوف. سنحتفظ دائما بذكرى مؤثرة عن هذه السيدة الكبيرة”.

أما رئيس وزراء كندا غاستن ترودو فقد أكد أن الملكة اليزابيث الثانية شكّلت “حضورا دائماً” في حياة الكنديين و”ستبقى إلى الأبد جزءا مهما من تاريخ بلدنا”.

وأضاف بُعيد إعلان وفاة الملكة التي تعتبر في كندا رئيسة للدولة، أن “الكنديين سيتذكّرون وسيقدرون على الدوام حكمة جلالتها وتعاطفها”.

وخلال السنوات السبعين التي قضتها على عرش بريطانيا زارت إليزابيث الثانية كندا 22 مرة، أي أكثر من أي بلد آخر.

وقدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تعازيه إلى الملك تشارلز الثالث، نجل ملكة بريطانيا الراحلة إليزابيث الثانية.

وقال بوتين في بيان أصدره الكرملين “طوال عقود عدة، تمتعت إليزابيث الثانية بحب رعاياها واحترامهم، وكذلك بسلطة على الساحة العالمية”.

وتابع بوتين “اتمنى لكم الشجاعة والثبات في مواجهة هذه الخسارة الصعبة والتي لا تعوض. أرجو منكم أن تنقلوا كلماتي (التي تعبر عن) تعاطف ودعم صادقين لأفراد العائلة الملكية وللشعب البريطاني بأسره”.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن وفاة الملكة إليزابيث “خسارة لا تعوّض” معربا عن “حزنه العميق” لهذا النبأ.

وأضاف في رسالة “باسم الشعب الأوكراني أقدم التعازي الصادقة إلى العائلة الملكية والمملكة المتحدة برمتها والكومنولث بهذه الخسارة التي لا تعوض”.

