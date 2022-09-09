قادة وزعماء العالم ينعون ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية

أجمع العديد من زعماء وقادة العالم أن رحيل الملكة إليزابيث الثانية يمثل خسارة لبريطانيا وللعالم لما قامت به الراحلة من مواقف وأعمال جعلتها من الشخصيات التي حظيت باحترام وتقدير كبيرين داخل بلدها وخارجها.

واعتبر الرئيس الأمريكي جو بايدن، الخميس، أن الملكة الراحلة اليزابيث الثانية كانت “امرأة دولة ذات وقار وثبات لا مثيل لهما”، مضيفا أنها “كانت أكثر من ملكة.. لقد جسدت حقبة”.

وتابع بايدن في بيان للبيت الأبيض أن الملكة اليزابيث “ساهمت في جعل العلاقة بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة علاقة خاصة”، مؤكدا أنه “يتطلع الى مواصلة علاقة الصداقة الوطيدة مع الملك” الجديد تشارلز الثالث.

من جهته أشاد ملك إسبانيا فيليبي السادس بالملكة إليزابيث مذكّراً بأنها “كتبت أبرزالفصول في تاريخ عالمنا” خلال سبعة عقود.

وكتب فيليبي السادس في برقية إلى الملك الجديد تشارلز الثالث “لقد شهدت جلالة الملكة إليزابيث الثانية بلا شك وكتبت وشكلت أبرز الفصول في تاريخ عالمنا مدى العقود السبعة المنصرمة”، مشيدًا بـ”حسّ الواجب والالتزام لديها”، وبـ”حياتها التي كرستها بأكملها لخدمة” شعبها.

كما أشاد ملك بلجيكا فيليب وزوجته الملكة ماتيلد بالملكة الراحلة، معتبرين أنّها كانت “ملكة استثنائية طبعت التاريخ بعمق” وأثبتت “وقاراً وشجاعة وتفانياً طوال فترة حكمها”.

وأضاف الثنائي الملكي “كانت شخصية خارجة على المألوف. سنحتفظ دائما بذكرى مؤثرة عن هذه السيدة الكبيرة”.

Message by King Philippe and Queen Mathilde on the passing of Queen Elizabeth II: pic.twitter.com/NTuOzedyc5 — Belgian Royal Palace (@MonarchieBe) September 8, 2022

أما رئيس وزراء كندا غاستن ترودو فقد أكد أن الملكة اليزابيث الثانية شكّلت “حضورا دائماً” في حياة الكنديين و”ستبقى إلى الأبد جزءا مهما من تاريخ بلدنا”.

وأضاف بُعيد إعلان وفاة الملكة التي تعتبر في كندا رئيسة للدولة، أن “الكنديين سيتذكّرون وسيقدرون على الدوام حكمة جلالتها وتعاطفها”.

وخلال السنوات السبعين التي قضتها على عرش بريطانيا زارت إليزابيث الثانية كندا 22 مرة، أي أكثر من أي بلد آخر.

Please read my full statement: https://t.co/sSk2HuzYXx — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) September 8, 2022

وقدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تعازيه إلى الملك تشارلز الثالث، نجل ملكة بريطانيا الراحلة إليزابيث الثانية.

وقال بوتين في بيان أصدره الكرملين “طوال عقود عدة، تمتعت إليزابيث الثانية بحب رعاياها واحترامهم، وكذلك بسلطة على الساحة العالمية”.

وتابع بوتين “اتمنى لكم الشجاعة والثبات في مواجهة هذه الخسارة الصعبة والتي لا تعوض. أرجو منكم أن تنقلوا كلماتي (التي تعبر عن) تعاطف ودعم صادقين لأفراد العائلة الملكية وللشعب البريطاني بأسره”.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن وفاة الملكة إليزابيث “خسارة لا تعوّض” معربا عن “حزنه العميق” لهذا النبأ.

وأضاف في رسالة “باسم الشعب الأوكراني أقدم التعازي الصادقة إلى العائلة الملكية والمملكة المتحدة برمتها والكومنولث بهذه الخسارة التي لا تعوض”.

It is with deep sadness that we learned of the death of Her Majesty Queen Elizabeth II. On behalf of the 🇺🇦 people, we extend sincere condolences to the @RoyalFamily, the entire United Kingdom and the Commonwealth over this irreparable loss. Our thoughts and prayers are with you. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 8, 2022

ونعى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني “ببالغ الحزن” الملكة إليزابيث الثانية.

وقال في بيان صادر عن الديوان الأميري، إن الملكة اليزابيث الثانية كانت “صديقة لقطر ورمزًا للحكمة والاعتدال، عمقت العلاقة التاريخية الوطيدة بين دولة قطر والمملكة المتحدة، المبنية على الصداقة والتعاون والتفاهم”.

وأعرب أمير قطر عن “أحر التعازي لجلالة الملك تشارلز الثالث ملك المملكة المتحدة وللعائلة الملكية وحكومة المملكة المتحدة وشعبها الصديق بالراحلة الكبيرة”.

وأمر الشيخ تميم بتنكيس الأعلام في الدولة لمدة ثلاثة أيام.

سمو الأمير المفدى يعزي كلا من جلالة الملك تشارلز الثالث ملك المملكة المتحدة الصديقة، ودولة السيدة ليز تراس رئيسة الوزراء، بوفاة الملكة إليزابيث الثانية. https://t.co/fi4a5cKNs9 — الديوان الأميري (@AmiriDiwan) September 8, 2022

واعتبر الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير أن الملكة الراحلة إليزابيث الثانية كانت رمزا لـ”المصالحة” مع ألمانيا وساهمت في “تضميد جروح” الحرب العالمية الثانية.

وكتب شتاينماير في رسالة تعزية أن “بريطانيا مدت يدها لألمانيا من أجل المصالحة، ويد المصالحة كانت كذلك يد الملكة”.

وتقدم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بالتعازي إلى المملكة المتحدة في وفاة الملكة إليزابيث الثانية. وقال في تغريدة “تلقيت ببالغ الحزن اليوم نبأ وفاة الملكة إليزابيث الثانية.

وأضاف “أتقدم بأحر التعازي إلى العائلة المالكة وشعب وحكومة المملكة المتحدة الصديقة والحليفة”.

وأشاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالملكة اليزابيث الثانية، معتبرا أنها “صديقة لفرنسا وملكة للقلوب”.

وكتب ماكرون في تغريدة “جلالتها الملكة اليزابيث الثانية جسدت استمرار ووحدة الامة البريطانية طوال أكثر من سبعين عاما. احتفظ بذكرى صديقة لفرنسا، ملكة للقلوب طبعت بلادها والقرن إلى الأبد”.