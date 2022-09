“انتهت حقبة كاملة”.. قادة العالم يواصلون تقديم التعازي في الملكة إليزابيث

استمر قادة العالم وزعمائه، اليوم الجمعة، في تقديم التعازي للتعبير عن حزنهم لوفاة ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية واصفين إياها بأنها “الصديقة المميزة والمحبوبة، القائدة الملتزمة والصامدة، والملكة الاستثنائية ومصدر القوة لبلادها على مدار 100 عام”.

واعتبر الملك تشارلز الثالث في أول بيان يصدره بعد توليه العرش عقب وفاة والدته، أن رحيلها “لحظة حزن بالغة سيشعر بها أناس في العالم أجمع”.

ونعى رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي رحيل الملكة إليزابيث الثانية بالمزيد من الأسى والحزن قائلا “لقد عقدت اجتماعات لا تُنسى مع جلالة الملكة إليزابيث الثانية خلال زياراتي للمملكة المتحدة عامي 2015 و2018، لن أنسى دفئها ولطفها”.

وأضاف أنه خلال أحد الاجتماعات، أرته منديل المهاتما غاندي الذي أهداها إياه في حفل زفافها.

I had memorable meetings with Her Majesty Queen Elizabeth II during my UK visits in 2015 and 2018. I will never forget her warmth and kindness. During one of the meetings she showed me the handkerchief Mahatma Gandhi gifted her on her wedding. I will always cherish that gesture. pic.twitter.com/3aACbxhLgC — Narendra Modi (@narendramodi) September 8, 2022

وكانت الملكة إليزابيث أوّل عاهل بريطاني لا يحكم الإمبراطورية الهندية التي لم تعد قائمة بعد تقسيمها عام 1947 ونيل دولتي الهند وباكستان المنبثقتين منها استقلالهما.

من جانبه، أعرب عارف علوي رئيس باكستان في بيان رسمي عن “خالص تعازيه للعائلة المالكة وحكومة وشعب بريطانيا العظمى في وفاة الملكة إليزابيث الثانية، أطول ملوك بريطانيا العظمى حكما”، مؤكدا أن ذكراها ستبقى محفورة بأحرف من ذهب في سجلات تاريخ العالم.

President Dr. Arif Alvi has expressed his sincere condolence to the Royal family, the government and people of Great Britain on the sad demise of Queen Elizabeth II, the longest monarch of Great Britain and second longest reigning monarch in history of World.@RoyalFamily pic.twitter.com/o5xCWJAbM8 — The President of Pakistan (@PresOfPakistan) September 9, 2022

وتكريما لرحيل الملكة، وقف ممثلو الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي دقيقة صمت حدادًا على روح إليزابيث الثانية.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس على تويتر “أشعر بحزن عميق لوفاة جلالة الملكة إليزابيث الثانية التي نالت الإعجاب في جميع أنحاء العالم لقيادتها وتفانيها وكانت صديقة رائعة للأمم المتحدة”.

I am deeply saddened at the passing of Her Majesty Queen Elizabeth II, admired worldwide for her leadership & devotion. She was a good friend to the @UN & a reassuring presence through decades of change. Her unwavering, lifelong dedication will be long remembered. pic.twitter.com/1wlZEt8PLA — António Guterres (@antonioguterres) September 8, 2022

كما شددت رئيسة المفوضية الأوربية أورسولا فون دير لايين على دور الملكة إليزابيث المحوري في الكثير من اللحظات الحاسمة التي شهدها العالم قائلة “لقد شهدت الحرب والمصالحة في أوربا وخارجها وعاصرت وتحولات عميقة لكوكبنا ومجتمعاتنا”.

ووصفت في بيان الملكة الراحلة بأنها “منارة الاستمرارية” التي لم تتوقف أبدًا عن إظهار الهدوء والتفاني اللذين أعطيا القوة للكثيرين.

She witnessed war and reconciliation in Europe and beyond, and deep transformations of our planet and societies. She was a beacon of continuity throughout these changes, never ceasing to display a calmness and dedication that gave strength to many. May she rest in peace. pic.twitter.com/q77q9o2KWp — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 8, 2022

من جهتها، قالت رئيسة وزراء اسكتلندا نيكولا فيرغسون ستارجن إن رحيل الملكة إليزابيث “لحظة حزينة بالنسبة إلى المملكة المتّحدة ومنظمة الكومنولث والعالم”.

وبدورها أمرت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أردرن بتنكيس الأعلام وبتنظيم مراسم حداد رسمية، واصفة الملكة الراحلة بأنها شخصية استثنائية.

وتابعت “أعلم أنني أتحدث نيابة عن جميع النيوزيلنديين في الإعراب عن أعمق تعاطفنا مع أفراد العائلة المالكة وتعازينا للملك تشارلز الثالث بالنيابة عن الحكومة والمواطنين النيوزيلنديين في هذا الوقت الذي تكبدوا فيه خسائر فادحة”.

وفي هذا السياق، وصفت وزيرة خارجية ألمانيا أنالينا بيربوك الملكة الراحلة بأنها “كانت مصدر قوة وثقة لبلدها لما يقرب من 100 عام”.

وقالت على تويتر “ستظل ألمانيا ممتنة لها إلى الأبد لتواصلها معنا من أجل المصالحة بعد إرهاب الحرب العالمية الثانية”.

وأشاد رئيس وزراء أستراليا أنتوني ألبانيز بـ”نزاهة لا حدود لها” لدى الملكة إليزابيث، متحدثا عن “نهاية زمن” برحيلها.

من جهته أعرب الرئيس الفنلندي سولي نينيستو في بيان على تويتر عن شعوره بحزن عميق لوفاة الملكة إليزابيث.

وأشار إلى أنها كانت شاهدة على التاريخ خلال فترة حكمها التي استمرت 70 عامًا.

وأعرب أيضا الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ عن حزنه “العميق” لرحيل الملكة إليزابيث، وقال إنه رأى فيها مثالًا “للقيادة” و”التزاما عاما مترفعا” عن المصالح الخاصة.

وأعلن الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو الحداد على إليزابيث الثانية مدة 3 أيام.

وكتب على تويتر “لم تكن ملكة بريطانيا فحسب، بل ملكتنا جميعا”، واصفا إيّاها بأنّها كانت “مثالا في القيادة والتواضع. وحبّ بلادها يظلّ إلهاما للعالم الى الأبد”.

"Quando a vida parece difícil, os corajosos não se deitam e aceitam a derrota; em vez disso, estão ainda mais determinados a lutar por um futuro melhor" – Com tais palavras, Rainha Elizabeth II mostra por que não foi apenas a Rainha dos britânicos, mas uma rainha para todos nós. — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) September 8, 2022

وفي هذا السياق، أعرب رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا عن أسفه “للخسارة الكبيرة” للمجتمع الدولي، مبديا “حزنه العميق”.

وقال “إن رحيل الملكة التي قادت المملكة المتحدة في أوقات مضطربة في العالم، خسارة كبيرة ليس للشعب البريطاني فحسب بل للمجتمع الدولي أيضا”.

الرؤساء العرب ينعون الملكة إليزابيث

ونعى الرئيس المصري عبد الفتّاح السيسي الملكة إليزابيث مشيرا إلى أنها “قادت بلادها لعقود طويلة بحكمة بالغة”.

وقال في بيان رسمي “عزائي للأمة البريطانية في هذا المصاب الجلل، وثقتي كاملة بقدرة الملك تشارلز لسدّ الفراغ الذي ستتركه الملكة إليزابيث الثانية”.

من جهته، أشار العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني إلى أن ” جلالة الملكة إليزابيث الثانية كانت منارة للحكمة والقيادة المبدئية لمدة سبعة عقود” مشددا على الشراكة الطويلة بين البلدين.

Jordan mourns the passing of an iconic leader. Her Majesty Queen Elizabeth II was a beacon of wisdom and principled leadership for seven decades. She was a partner for Jordan and a dear family friend. We stand with the people and leadership of the UK at this difficult time — عبدالله بن الحسين (@KingAbdullahII) September 8, 2022

وقدم رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد خالص التعازي للعائلة المالكة والشعب البريطاني، مشيرا إلى العلاقة الوثيقة بين البلدين ومعتبرا أن الملكة الراحلة “رمز للحكمة والتسامح ومحل احترام العالم وتقديره”.

خالص التعازي والمواساة إلى العائلة المالكة والشعب البريطاني الصديق، في وفاة الملكة إليزابيث الثانية.. جمعتها بدولة الإمارات صداقة طويلة وروابط وثيقة.. كانت الراحلة الكبيرة رمزاً للحكمة والتسامح ومحل احترام العالم وتقديره. — محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) September 8, 2022

وبعث العاهل السعودي الملك سلمان وولي العهد محمد بن سلمان برقيتي عزاء ومواساة لملك بريطانيا في وفاة إليزابيث.

ونعى ولي العهد السعودي الملكة قائلا إنها “كانت مثالا يحتذى في الحكمة والمحبة والسلام”.

وبدوره، أعرب السلطان العماني هيثم بن طارق عن خالص تعازيه للشعب البريطاني، مشيرا إلى المكانة التي حظيت بها الملكة بين شعوب العالم.

وأمر السلطان بتنكيس الأعلام في القطاعين العام والخاص وفي سـفارات سلطنة عمان في الخارج حدادا على روح الملكة الراحلة.

سمو #ولي_العهد: لقد كانت جلالة الملكة اليزابيث الثانية مثالاً يحتذى في الحكمة والمحبة والسلام، ويستذكر العالم اليوم الأثر العظيم والأعمال الجليلة التي قدمتها طوال مسيرتها.https://t.co/S3NjHt0D10#واس pic.twitter.com/EZAw30Aqt8 — واس الأخبار الملكية (@spagov) September 9, 2022

تعازٍ من قادة سابقين

حيا الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب من جهته “الإرث الاستثنائي من السلام والازدهار” الذي تركته الملكة الراحلة.

وقال إن روح القيادة والدبلوماسية لديها أتاحت إقامة وتعزيز التحالفات مع الولايات المتحدة وبلدان أخرى في العالم”.

Former German chancellor Angela Merkel paid tribute to the "towering importance" of the late British Queen Elizabeth II, saying, "with her death, an era comes to an end." https://t.co/Hev1Em023S — dpa news agency (@dpa_intl) September 8, 2022

من جهته، قال الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما إن الملكة إليزابيث تميّزت بـ”الفضيلة والأناقة وبإحساس بالواجب لا يتزحزح”.

أما المستشارة الألمانية السابقة أنغيلا ميركل فأكدت أنه “لا توجد كلمات لتكريم، ولو جزئيا، الأهمية البالغة لهذه الملكة، لحسها بالواجب، لنزاهتها المعنوية، ووفائها وكرامتها”.

وقالت في بيان “برحيلها، انتهت حقبة كاملة”.