راشفورد لاعب مانشستر يونايتد مطالب بسداد 75 جنيها مصريا.. ما القصة؟ (فيديو)

75 جنيها تسببت في سخرية على المنصات المصرية، بعد خسارة نجم كرة القدم الإنجليزي ماركوس راشفورد الدعوى القضائية التي رفعها على شاب مصري كان قد وجه إليه عبارات مسيئة عبر الإنترنت، وعُرف إعلاميا “بطالب الشرقية”.

وبحسب وسائل إعلام محلية، قضت المحكمة الاقتصادية بعدم قبول دعوى لاعب مانشستر يونايتد وألزمته بدفع 75 جنيها مصريا (أقل من 4 دولارات) مقابل أتعاب المحاماة.

وقال محامي الشاب المصري إنه ينوي مقاضاة اللاعب راشفورد في المحكمة الدولية ومطالبة الإنتربول بضبطه وإحضاره، كما سيطالب بتعويض مالي ضخم لصالح موكله “نظرا لما تعرض له من ضرر نفسي”، على حد قوله.

بعد رفض الدعوى وإلزامه بأتعاب المحاماة.. محامي طالب #الشرقية يقول إنه ينوي مقاضاة اللاعب #راشفورد في المحكمة الدولية ومطالبة الإنتربول بضبطه وإحضاره pic.twitter.com/Ck1RRntpOO — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) September 8, 2022

وقال الشاب المتهم في القضية محمد عصام عبر صفحته في فيسبوك “الحمد لله، حكمت المحكمة اليوم ببراءتي التامة من قضية ماركوس راشفورد لاعب مانشستر يونايتد. الشكر موصول لسيادة المستشار سيد سلامة على دعمه الكامل ومجهوده العظيم”.

وعلى مواقع التواصل انقسم المدونون بين تفاعل مع براءة طالب الشرقية وسخرية من إلزام اللاعب الدولي دفع 75 جنيها. وعلق مقدم البرامج محمد طمان قائلا “المحكمة تلزم راشفورد بدفع 75 جنيها مصريا أتعاب محاماة بعد خسارة قضيته ضد الطالب المصري. سأدفعها عنك يا راشفورد كي تركّز وتتألق، لا تشغل بالك أخوك موجود”.

وكتب المحلل الرياضي أحمد عفيفي ساخرا “الـ75 جنيها يا راشفورد من بعد إذنك”. ودوّن الصحفي الرياضي ريان الجدعاني “ظُلم للاعب راشفورد، حتى لو كان أجنبيا فخصمه عنصري عربي، ونحن كعرب نرفض الألفاظ البذيئة على مواقع التواصل الاجتماعي ضد اللاعبين بمختلف أديانهم وأعراقهم وجنسياتهم”.

وكتب محمد قدور متهكما “أعتقد أول مرة في التاريخ شخص يجري تحويلا يكلف أكثر من قيمة التحويل نفسه”! وعلق رمضان منصور في سخرية أيضا “75 جنيها مبلغ كبير خربتوا بيت الرجل”!

ايه يا بني يا ماركوس راشفورد 75 جنيه فين يا راجل

اللاعب راشفورد يخسر قبل أيام دعوى قضائية أمام شب مصري — mohammed boss (@Myname9971) September 9, 2022

وكان راشفورد قد أقام دعوى قضائية على الطالب اتهمه فيها بالإساءة إليه عبر منصات التواصل الاجتماعي.

ووفقًا لما جاء في أوراق القضية، فإن راشفورد أوكل فريقًا من المحامين المصريين بلغ عددهم 10 لإقامة الدعوى على الطالب المصري.

واتهم النجم الإنجليزي الطالب المصري بالتنمر والتشهير والعنصرية والتهديد والترويع، مطالبًا بتعويض مادي عن الأضرار التي تسبب فيها.