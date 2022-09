حفل ديني وقوانين تعود للقرن السابع عشر.. مراسم تتويج تشارلز الثالث قد تستغرق شهورا

انتقل العرش البريطاني تلقائيا إلى الأمير تشارلز عقب إعلان وفاة والدته الملكة إليزابيث الثانية باعتباره الأبن الأكبر لها وولي العهد، لكن من غير المرجح تتويجه بشكل رسمي إلا بعد عدة أشهر.

وتعد وراثة التاج البريطاني آلية محكومة بقوانين عديدة يعود تاريخها إلى القرنين السابع عشر والثامن عشر.

وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن مجلس الولاية ينعقد في قصر سانت جيمس في لندن خلال 24 ساعة من وفاة أحد الملوك، حيث سيتم استدعاء أعضاء المجلس الخاص الذي يقدم المشورة للملك في شؤون الدولة إلى اجتماع طارئ لإعلان تشارلز ملكا بشكل رسمي.

وسيحضر الاجتماع أعضاء مجلس اللوردات واللورد العمدة (العمدة العالي) وأعضاء مجلس النواب وغيرهم من المواطنين البارزين في مدينة لندن، بالإضافة إلى المفوضين الساميين في لندن للدول الأعضاء في الكومنولث.

وتعتبر هذه المناسبة الوحيدة التي يدعى فيها مجلس شورى الملك بكامل أعضائه الـ500 بمن فيهم كبار الوزراء السابقين والحاليين.

